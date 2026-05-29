Происшествия 29.05.2026 в 14:44

В Бурятии главврача ЦРБ получил «условку» за наркотики и анализы

Баира Очирова признали виновным по двум статьям УК РФ
Текст: Андрей Константинов
Фото: МВД Бурятии
В Бурятии суд вынес приговор в отношении теперь уже бывшего главного врача Баргузинской центральной районной больницы Баира Очирова. Он обвинялся в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков. 

Напомним, уголовку на Баира Очирова возбудили после случая с пьяным ДТП, в которое угодил глава Баргузинского района (теперь уже бывший) Михаил Мишурин в ноябре 2024 года. Когда чиновника доставили на освидетельствование, главврач дал указание дежурному врачу подменить его анализ крови на кровь другого человека. 

Когда махинация вскрылась, дома у Баира Очирова провели обыск. Там оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии ждал сюрприз - в кармане пиджака главврача они обнаружили 11 грамм гашиша. Как пояснил руководитель больницы, наркотики он якобы нашел возле одного из домов села Баргузин и оставил себе для личного употребления.

После возбуждения уголовных дел Баир Очиров был вынужден покинуть должность главврача.

Рассмотрев материалы дела, Баргузинский райсуд признал бывшего главврача виновным. Как сообщили сегодня в Следственном комитете Бурятии, он приговорен к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы условно. Также Баир Очиров лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций в системе здравоохранения, сроком на 2 года.
