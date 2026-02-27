Происшествия 27.02.2026 в 09:14

Экс-полицейского признали виновным в тройном убийстве в Улан-Удэ

Но дело в отношении фигуранта прекратили
Текст: Андрей Константинов
Экс-полицейского признали виновным в тройном убийстве в Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Верховный суд Бурятии прекратил уголовное дело в отношении бывшего полицейского, которого обвиняли в убийстве Сэсэг Буиновой, Станислава Норбоева и еще одного человека. Причина такого решения – смерть фигуранта.

При этом в ходе судебного следствия вина обвиняемого в совершенных преступлениях была признана доказанной, подчеркнули в Верховном суде Бурятии. 

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, по версии следствия, Сэсэг Буинову и Станислава Норбоева убил бывший полицейский, испытывающий финансовые трудности и проблемы с психикой. Правоохранители отмечали, что Сэсэг и Стас стали случайными жертвами. Злоумышленник ранее с ними знаком не был. Вечером 11 апреля 2024 года он заприметил пару возле «Абсолюта» и решил завладеть их имуществом. Мужчина подсел в машину к своим жертвам и, угрожая пистолетом, заставил отъехать в безлюдное место. 

На пустыре фигурант потребовал от потерпевших отдать ему ценные вещи, а когда те оказали сопротивление – застрелил их. Ограбив убитых, он спрятал их тела чуть дальше по склону в траве. 

Спустя некоторое время мужчина приехал к знакомому в Сотниково и попросил у него машину. На автомобиле он вернулся на место преступления, загрузил тела убитых и уехал в поселок Аэропорт. Там он спрятал трупы в заброшенном гараже, бросив их в смотровую яму и закидав сверху мусором.

Как уточняли следователи, злоумышленник отслеживал новости в СМИ по поводу совершенного преступления и забеспокоился, что его приятель, давший машину, догадается о его причастности к убийству. Тогда он решил расправиться и с ним.

В ночь с 19 на 20 апреля мужчина приехал домой к знакомому в Сотниково и застрелил его. Чтобы уничтожить следы преступления, он решил поджечь дом и автомобиль.

В этот момент в дом зашли два приятеля убитого. Они застряли машине неподалеку от жилища своего знакомого и хотели обратиться к нему за помощью. Внутри они обнаружили труп, а в этот момент в доме появился и убийца с канистрой в руках. Угрожая пистолетом, злоумышленник загнал их в угол дома. Но, воспользовавшись паникой преступника, им удалось сбежать.

По версии силовиков, после этого фигурант, опасаясь разоблачения, попытался свести счеты с жизнью и тяжело ранил себя. Мужчину отвезли в больницу, где он умер, не приходя в сознание.
