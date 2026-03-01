Происшествия 01.03.2026 в 18:49

В Улан-Удэ за один день под колеса машин попали двое детей

Подростка сбил водитель, отказавшийся от медосвидетельствования, а восьмилетняя девочка пострадала в столкновении
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ за один день под колеса машин попали двое детей
В Улан-Удэ произошло два ДТП с участием несовершеннолетних, оба - в Железнодорожном районе. Пострадавших детей после осмотра врачами отпустили домой.

Первая авария случилась около полудня на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ботанической. 31-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» сбил 14-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

Второе происшествие произошло там же, в Железнодорожном районе. 63-летний водитель «Тойота Приус» ехал со стороны улицы Гарнаева в направлении улицы Олега Кошевого и столкнулся с автомобилем «Тойота Виста Ардео» под управлением 31-летнего водителя. В результате аварии пострадала восьмилетняя пассажирка второй иномарки. Девочку также доставили в медучреждение.

По информации ГИБДД, после осмотра врачами оба ребенка были отпущены домой. Сотрудники полиции проводят проверки по фактам обоих происшествий.

Фото: скриншот

