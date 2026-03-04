Происшествия 04.03.2026 в 11:43
В Улан-Удэ водитель помирился с задавленным пешеходом
Это позволило автомобилисту избежать наказания
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ прекратил уголовное дело в отношении 23-летнего водителя, который пытался задавить пешехода в центре Улан-Удэ. Основанием для этого стало примирение подсудимого с потерпевшим.
Напомним, резонансное происшествие случилось вечером 31 августа 2025 года в районе дома №2 по ул. Модогоева и попало на видео. На кадрах можно было увидеть, что между водителем автомобиля «Тойота Целика» и пешеходом возникла явно конфликтная ситуация. Оба упорно продолжали движение – пешеход шёл по переходу, а водитель ехал. В какой-то момент пешеход вплотную оказался перед машиной и, вероятно, высказал что-то нелестное в адрес автомобилиста.
Скрывшегося водителя «Тойоты» удалось найти и задержать. Им оказался молодой человек, не имеющий прав. Парня отправили под домашний арест. Следственный комитет Бурятии возбудил на него уголовное дело по статье «Покушение на убийство», позже действия фигуранта переквалифицировали на «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». В конце января дело было отправлено на рассмотрение в суд.
Тот в ответ специально свернул в сторону мужчины, сбил его и поехал дальше. В результате пешеход получил травму и был госпитализирован.
