Происшествия 19.03.2026 в 09:25
Еще одного чиновника мэрии Улан-Удэ поймали на взятке
Он работал в том же учреждении, что и осужденный недавно Артем Казарин
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении директора МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию» администрации Улан-Удэ Вадима Дамдинова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.
«17 марта в своем служебном кабинете обвиняемый получил от представителя подрядчика взятку в размере 50 тысяч рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ. При получении незаконного денежного вознаграждения фигурант был задержан», - рассказали в следственном ведомстве.
Как уточнили в СК, подрядчик по контракту выполнял работы по благоустройству территории одного из образовательных учреждений. Однако он не смог предоставить документы, подтверждающие качество использованных материалов.
По ходатайству следствия Вадим Дамдинов взят под стражу и отправлен в СИЗО.
«При разрешении ходатайства приняты во внимание данные о личности обвиняемого, наличие у него постоянного места жительства, семьи и несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья обвиняемого и его родственников, отсутствие судимости, положительные характеристики. Однако с учетом тяжести инкриминируемого преступления суд нашел обоснованными доводы следствия о том, что Дамдинов, находясь под более мягкой мерой пресечения может скрыться, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда Улан-Удэ.
Напомним, в январе этого года суд вынес приговор еще одному чиновнику МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию». Начальник инженерно-технической группы учреждения Артем Казарин был признан виновным во взяточничестве и получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей.
