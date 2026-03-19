Происшествия 19.03.2026 в 09:25

Еще одного чиновника мэрии Улан-Удэ поймали на взятке

Он работал в том же учреждении, что и осужденный недавно Артем Казарин
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении директора МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию» администрации Улан-Удэ Вадима Дамдинова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.

«17 марта в своем служебном кабинете обвиняемый получил от представителя подрядчика взятку в размере 50 тысяч рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ. При получении незаконного денежного вознаграждения фигурант был задержан», - рассказали в следственном ведомстве.

Как уточнили в СК, подрядчик по контракту выполнял работы по благоустройству территории одного из образовательных учреждений. Однако он не смог предоставить документы, подтверждающие качество использованных материалов. 

По ходатайству следствия Вадим Дамдинов взят под стражу и отправлен в СИЗО.

«При разрешении ходатайства приняты во внимание данные о личности обвиняемого, наличие у него постоянного места жительства, семьи и несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья обвиняемого и его родственников, отсутствие судимости, положительные характеристики. Однако с учетом тяжести инкриминируемого преступления суд нашел обоснованными доводы следствия о том, что Дамдинов, находясь под более мягкой мерой пресечения может скрыться, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда Улан-Удэ.

Напомним, в январе этого года суд вынес приговор еще одному чиновнику МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию». Начальник инженерно-технической группы учреждения Артем Казарин был признан виновным во взяточничестве и получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей.
Все новости

Ушуисты Бурятии взяли в Москве десять наград
19.03.2026 в 10:16
В Бурятии чествовали студента, предотвратившего пожар в отделении почты
19.03.2026 в 10:02
В Улан-Удэ две женщины избили и обчистили незнакомку в клубе
19.03.2026 в 09:53
Три жителя Улан-Удэ незаконно вывезли лес на 700 млн рублей
19.03.2026 в 09:36
Еще одного чиновника мэрии Улан-Удэ поймали на взятке
19.03.2026 в 09:25
В Улан-Удэ два человека погибли в сгоревшем доме после совместной попойки
19.03.2026 в 09:18
Асфальт во дворе «растаял» вместе со снегом
19.03.2026 в 09:00
Зурхай на четверг, 19 марта
19.03.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 марта 2026 года
19.03.2026 в 06:02
В Улан-Удэ разгорается скандал на месте большой застройки
19.03.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
В Улан-Удэ два человека погибли в сгоревшем доме после совместной попойки
Соседям удалось спасти третьего
19.03.2026 в 09:18
В Бурятии отец-тиран истязал малолетнего сына
Он избивал ребенка за незначительные провинности или неуспеваемость в школе
18.03.2026 в 16:54
«Ее пятилетняя дочка осталась одна»
18 марта пройдет прощание с молодой матерью, погибшей в ДТП под Новосибирском
18.03.2026 в 14:21
В Забайкалье под видом дорогих телефонов продавали дешёвые подделки
Группа мошенников из Иркутска задержана в Чите
18.03.2026 в 14:13
Следующая новость
