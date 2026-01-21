Происшествия 21.01.2026 в 11:18
Чиновник мэрии Улан-Удэ получил огромный срок за взятки
Также его оштрафовали на 3 миллиона рублей
Текст: Андрей Константинов
Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего начальника инженерно-технической группы МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию г. Улан-Удэ» Артема Казарина. Он был признан виновным в получении крупных взяток.
30-летнего чиновника задержали еще в мае 2024 года.
«По данным следствия, с декабря 2023 по апрель 2024 года между образовательными учреждениями Улан-Удэ, подведомственными Комитету по образованию, были заключены ряд договоров с коммерческой организаций на установку систем охранной сигнализации. 21 мая чиновник при встрече с подрядчиком получил взятку в размере 640 тысяч рублей. Пообещав за вознаграждение в дальнейшем отстаивать его коммерческие интересы по заключению договоров, а также беспрепятственно принимать выполненные на объектах работы. При получении денег чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Он заключен под стражу», - рассказали тогда в Следственном комитете Бурятии.
Впоследствии следователи выяснили, что Артема Казарин ранее получил еще одну взятку от руководителя другой коммерческой организации. Её сумма составила 450 тысяч рублей.
Суд над чиновником длился более полугода. Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Артема Казарина признали виновным и приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также на него наложили штраф в размере 3 млн рублей, конфисковали суммы взяток и лишили права в течение 6 лет заниматься определенной деятельностью. После оглашения приговора подсудимого взяли под стражу.
Как отметили в прокуратуре, взяткодателей освободили от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о преступлении.
30-летнего чиновника задержали еще в мае 2024 года.
«По данным следствия, с декабря 2023 по апрель 2024 года между образовательными учреждениями Улан-Удэ, подведомственными Комитету по образованию, были заключены ряд договоров с коммерческой организаций на установку систем охранной сигнализации. 21 мая чиновник при встрече с подрядчиком получил взятку в размере 640 тысяч рублей. Пообещав за вознаграждение в дальнейшем отстаивать его коммерческие интересы по заключению договоров, а также беспрепятственно принимать выполненные на объектах работы. При получении денег чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Он заключен под стражу», - рассказали тогда в Следственном комитете Бурятии.
Впоследствии следователи выяснили, что Артема Казарин ранее получил еще одну взятку от руководителя другой коммерческой организации. Её сумма составила 450 тысяч рублей.
Суд над чиновником длился более полугода. Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Артема Казарина признали виновным и приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также на него наложили штраф в размере 3 млн рублей, конфисковали суммы взяток и лишили права в течение 6 лет заниматься определенной деятельностью. После оглашения приговора подсудимого взяли под стражу.
Как отметили в прокуратуре, взяткодателей освободили от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о преступлении.