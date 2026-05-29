В Бурятии гаишники устроили погоню за пьяным мотоциклистом без прав

В селе Бичура в Бурятии автоинспекторы устроили погоню за нетрезвым мотоциклистом. Во время патрулирования возле одного из питейных заведений сотрудники ДПС заметили мотоцикл «Прогаси 300» без государственных регистрационных знаков.

Когда водитель сел за руль и тронулся, гаишники подали ему законный сигнал об остановке. Однако мужчина требование проигнорировал и попытался скрыться.

После непродолжительного преследования мотоциклиста поймали. Нарушителем оказался 20-летний местный житель, не имеющий права управления транспортом. Кроме того, он был пьян – прибор показал 0,83 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«В отношении гражданина составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения и без прав, за повторное управление незарегистрированным транспортным средством, а также за невыполнение требования об остановке. Мотоцикл изъят и помещен на штрафстоянку», - сообщили в МВД по Бурятии.