Происшествия 29.05.2026 в 09:11
В Бурятии будут судить банду черных лесорубов
Шестеро мужчин вырубили лес на 2,2 млн рублей
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников преступной группы. Они обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка леса, совершенная организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, в июне 2024 года один из обвиняемых создал организованную преступную группу для незаконной рубки леса. В нее он привлек своих знакомых, которым предоставил необходимые инструменты и технику.
«С июня 2024 года по январь 2026 года обвиняемые совершили шесть незаконных рубок леса на территории Заиграевского лесничества. Размер причиненного ущерба превысил 2,2 млн рублей», - сообщили в прокуратуре.
Для возмещения ущерба на имущество организатора преступной группы общей стоимостью 3,3 млн рублей наложен арест. Орудия преступлений - грузовик, тракторы, прицепы, бензопилы и ленточная пилорама - изъяты в ходе следствия.
В настоящее время уголовное дело направлено в Заиграевский райсуд для рассмотрения по существу.
