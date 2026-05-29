В Бурятии будут судить банду черных лесорубов

Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников преступной группы. Они обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка леса, совершенная организованной группой в особо крупном размере).По версии следствия, в июне 2024 года один из обвиняемых создал организованную преступную группу для незаконной рубки леса. В нее он привлек своих знакомых, которым предоставил необходимые инструменты и технику.«С июня 2024 года по январь 2026 года обвиняемые совершили шесть незаконных рубок леса на территории Заиграевского лесничества. Размер причиненного ущерба превысил 2,2 млн рублей», - сообщили в прокуратуре.Для возмещения ущерба на имущество организатора преступной группы общей стоимостью 3,3 млн рублей наложен арест. Орудия преступлений - грузовик, тракторы, прицепы, бензопилы и ленточная пилорама - изъяты в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело направлено в Заиграевский райсуд для рассмотрения по существу.