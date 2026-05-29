Происшествия 29.05.2026 в 09:11

В Бурятии будут судить банду черных лесорубов

Шестеро мужчин вырубили лес на 2,2 млн рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии будут судить банду черных лесорубов
Фото: прокуратура Бурятии
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников преступной группы. Они обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка леса, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в июне 2024 года один из обвиняемых создал организованную преступную группу для незаконной рубки леса. В нее он привлек своих знакомых, которым предоставил необходимые инструменты и технику.

«С июня 2024 года по январь 2026 года обвиняемые совершили шесть незаконных рубок леса на территории Заиграевского лесничества. Размер причиненного ущерба превысил 2,2 млн рублей», - сообщили в прокуратуре.

Для возмещения ущерба на имущество организатора преступной группы общей стоимостью 3,3 млн рублей наложен арест. Орудия преступлений - грузовик, тракторы, прицепы, бензопилы и ленточная пилорама - изъяты в ходе следствия.

В настоящее время уголовное дело направлено в Заиграевский райсуд для рассмотрения по существу.
Теги
черные лесорубы

Все новости

На главной площади Улан-Удэ вновь забурлил «Байкал»
29.05.2026 в 09:33
В Бурятии дети калечат детей
29.05.2026 в 09:27
Кикбоксер из Бурятии стала двукратной чемпионкой России
29.05.2026 в 09:22
В Бурятии будут судить банду черных лесорубов
29.05.2026 в 09:11
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на мужчину в Улан-Удэ
29.05.2026 в 09:10
Что делать при укусе клеща
29.05.2026 в 09:00
Зурхай на пятницу, 29 мая
29.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 29 мая 2026 года
29.05.2026 в 06:02
Пенсионерка из Улан-Удэ сломала позвоночник в трамвае
29.05.2026 в 06:00
Дочь погибшего в ДТП мужчины из Бурятии отсудила у страховщиков 100 тысяч рублей неустойки
28.05.2026 в 20:00
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
В Бурятии дети калечат детей
Две аварии с участием несовершеннолетних случились за сутки в республике
29.05.2026 в 09:27
В Улан-Удэ подростки гнались за мужчиной и кидали в него камни
Следователи завели по данному факту «уголовку»
28.05.2026 в 17:06
В Улан-Удэ подростки загубили молодые деревца на площади Революции
Личности нарушителей устанавливаются
28.05.2026 в 16:14
Женщина ударила отчима ножом восемь раз за оскорбление покойной матери
Мужчина выжил чудом: один из ударов пришелся прямо в грудную клетку
28.05.2026 в 16:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru