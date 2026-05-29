Происшествия 29.05.2026 в 09:27
В Бурятии дети калечат детей
Две аварии с участием несовершеннолетних случились за сутки в республике
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжается череда ДТП с участием детей и подростков. Так за прошедшие сутки случилось сразу два таких происшествия.
Как сообщили в Госавтоинспекции, один случай произошел на улице 70 лет Октября в поселке Саган-Нур. Там 12-летняя школьница на электросамокате «Куго» сбила сверстницу, идущую по дороге в попутном направлении. Жертву наезда госпитализировали с перелом запястья.
А в СНТ «Росинка» Заиграевского района 15-летний подросток на электровелосипеде наехал на 11-летнего мальчика. Ребенок получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщили в Госавтоинспекции, один случай произошел на улице 70 лет Октября в поселке Саган-Нур. Там 12-летняя школьница на электросамокате «Куго» сбила сверстницу, идущую по дороге в попутном направлении. Жертву наезда госпитализировали с перелом запястья.
А в СНТ «Росинка» Заиграевского района 15-летний подросток на электровелосипеде наехал на 11-летнего мальчика. Ребенок получил травмы различной степени тяжести.
ТегиДТП