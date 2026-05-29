В Бурятии дети калечат детей

В Бурятии продолжается череда ДТП с участием детей и подростков. Так за прошедшие сутки случилось сразу два таких происшествия.Как сообщили в Госавтоинспекции, один случай произошел на улице 70 лет Октября в поселке Саган-Нур. Там 12-летняя школьница на электросамокате «Куго» сбила сверстницу, идущую по дороге в попутном направлении. Жертву наезда госпитализировали с перелом запястья.А в СНТ «Росинка» Заиграевского района 15-летний подросток на электровелосипеде наехал на 11-летнего мальчика. Ребенок получил травмы различной степени тяжести.