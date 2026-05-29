В Бурятии бесправный мотоциклист протаранил бесправного автомобилиста

Еще одна авария с бесправным водителем произошла в селе Усть-Кяхта. Там не справился с управлением 34-летний водитель «шестерки». В результате автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. Водителя с травмами доставили в местную ЦРБ.









ДТП с участием двух бесправных водителей случилось вчера в Гусиноозерске. Как сообщили в ГИБДД, на улице Железнодорожной 18-летний водитель мотоцикла не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Ниссан». К счастью, начинающий байкер сильно не пострадал, отделавшись лишь ушибами.Как отметили в Госавтоинспекции, водительских прав у молодого мотоциклиста не было. К слову, их не оказалось и у 37-летнего водителя «Ниссана».