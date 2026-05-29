Происшествия 29.05.2026 в 10:05

В селе Бурятии школьницы самостоятельно потушили пожар

Девочки справились с огнем еще до приезда пожарных
Текст: Елена Кокорина
В поселке Онохой школьницы предотвратили ландшафтный пожар, катаясь на велосипедах у реки. Девочки заметили поднимающийся дым, не растерялись и с помощью веток и обычных бутылок с водой самостоятельно сбили пламя.

- Проезжавшие мимо работники пожарной охраны заметив задымление, направились к очагу и были удивлены, застав на месте ЧП детей, которые уже практически справились с огнем. Девочек поблагодарили за неравнодушие и напомнили, что при обнаружении огня нужно отойти в безопасное место и звонить по телефонам 101 или 112, - сообщили в ГО и ЧС.

Напоминаем, что на территории республики действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня и разведение костров категорически запрещено.

Фото: ГО ЧС

