Житель Бурятии 6 лет «сидел» на нефрите

В МВД Бурятии сообщили о завершении уголовного дела в отношении жителя Окинского района и его приятеля из Иркутской области. Они обвиняются в незаконном обороте нефрита.Как рассказали в полиции, сельчанин нелегально добыл ценный камень еще в 2019 году, после чего закопал его в лесу. В ноябре 2025 года мужчина, наконец, решил сбыть камень. Находясь в гостинице Тункинского района, он предложил своему знакомому иркутянину за вознаграждение помочь с перевозкой нефрита в Иркутск и продать его там. Тот согласился.«На следующий день соучастники прибыли к тайнику, откопали нефрит и погрузили в багажник автомобиля. Однако сбыть минерал они не успели - в тот же день их задержали сотрудники ФСБ. Они изъяли у злоумышленников 412 кг нефрита на сумму свыше 4 млн рублей», - рассказали в полиции.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.