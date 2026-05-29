29.05.2026 в 10:30

В Улан-Удэ подросток залез на вершину старого Селенгинского моста

Текст: Карина Перова
В столице Бурятии школьники открыли сезон рисков для жизни. В паблике «Весь Улан-Удэ» вчера появилось видео с подростком, взгромоздившимся на вершину конструкции над старым Селенгинским мостом.

Ребенка запечатлели проезжавшие мимо горожане. «Страшно смотреть», - прокомментировали в группе.

Напомним, что в 2020 году мост признали аварийным. Позднее доступ к нему ограничили, установив высокие глухие ограждения. Однако детям забор не помеха. В связи с этим на место с проверкой накануне выезжали сотрудники комбината по благоустройству.

«Специалисты в ближайшие дни будут принимать меры по усилению мер безопасности и ограничению доступа на аварийный объект», - прокомментировали в КБУ.

 

