Происшествия 25.11.2025 в 15:30

Житель Бурятии убил молодого таксиста

Парень хотел помочь пьяному мужчине, идущему ночью вдоль дороги
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии убил молодого таксиста
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии задержан и отправлен под стражу житель поселка Каменск. Он убил 18-летнего парня, который хотел ему помочь.

Как рассказали в Следственном комитете, преступление произошло в ночь на 23 ноября. Обвиняемый после ссоры с супругой употреблял алкоголь, а затем пешком пошел из Каменска в Улан-Удэ. Мужчина в темноте шел прямо по проезжей части трассы и создавал угрозу движению транспорта и собственной жизни.

В этот момент мимо ехал автомобиль с двумя парнями, подрабатывающими частным извозом. Молодые люди остановились возле незнакомца, чтобы предупредить его об опасности и при необходимости оказать помощь. Однако обвиняемый сразу стал оскорблять их, затем затеял ссору, переросшую в потасовку. В ходе конфликта мужчина выхватил и пустил в дело нож, ранив одного из парней в ногу, а другого - в область подбородка. Тому удалось оттолкнуть нападавшего, после чего он усадил раненного друга в машину и повез в ближайшую больницу. Однако по пути его товарищ умер от обильной кровопотери. Ему было всего 18 лет.

Сообщение о преступлении было передано дежурному наряду дорожно-патрульной службы районного Отдела Госавтоинспекции в составе старшего инспектора ДПС ОДПС ГИБДД ОМВД России по Кабанскому району старшего лейтенанта полиции Константина Хлызова и стажера по должности инспектора ДПС ОДПС ГИБДД ОМВД России по Кабанскому району Алексея Жилина.

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции», – добавили в МВД Бурятии.

В 700 метрах от места происшествия на обочине дороги правоохранители нашли и орудие убийства – нож.


Подозреваемого задержали старший лейтенант Константин Хлызов и стажер Алексей Жилин

В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. Он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
убийство

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
