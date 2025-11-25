Житель Бурятии убил молодого таксиста

В этот момент мимо ехал автомобиль с двумя парнями, подрабатывающими частным извозом. Молодые люди остановились возле незнакомца, чтобы предупредить его об опасности и при необходимости оказать помощь. Однако обвиняемый сразу стал оскорблять их, затем затеял ссору, переросшую в потасовку. В ходе конфликта мужчина выхватил и пустил в дело нож, ранив одного из парней в ногу, а другого - в область подбородка. Тому удалось оттолкнуть нападавшего, после чего он усадил раненного друга в машину и повез в ближайшую больницу. Однако по пути его товарищ умер от обильной кровопотери. Ему было всего 18 лет.

Сообщение о преступлении было передано дежурному наряду дорожно-патрульной службы районного Отдела Госавтоинспекции в составе старшего инспектора ДПС ОДПС ГИБДД ОМВД России по Кабанскому району старшего лейтенанта полиции Константина Хлызова и стажера по должности инспектора ДПС ОДПС ГИБДД ОМВД России по Кабанскому району Алексея Жилина.



«Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции», – добавили в МВД Бурятии.



В 700 метрах от места происшествия на обочине дороги правоохранители нашли и орудие убийства – нож.

Подозреваемого задержали старший лейтенант Константин Хлызов и стажер Алексей Жилин

