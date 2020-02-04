В Бурятии животновод хранил на стоянке крупную партию марихуаны

Мужчина заготовил более 20 килограмм наркотиков



В конце января сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Бурятии обнаружили крупную партию наркотиков. Зелье нашли на одной из животноводческих стоянок на территории сельского поселения «Зарянское». У работника фермы – жителя Кяхтинского района - изъяты 7 мешков с марихуаной. Общий вес наркотиков составил 23,3 килограмма.



Ферма, где нашли наркотики, находится в пограничной зоне в непосредственной близости от российско-монгольской границы, отметили в Пограничном управлении.



Фото: Пограничное управление ФСБ России по Бурятии