В Бурятии животновод хранил на стоянке крупную партию марихуаны
Мужчина заготовил более 20 килограмм наркотиков
В конце января сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Бурятии обнаружили крупную партию наркотиков. Зелье нашли на одной из животноводческих стоянок на территории сельского поселения «Зарянское». У работника фермы – жителя Кяхтинского района - изъяты 7 мешков с марихуаной. Общий вес наркотиков составил 23,3 килограмма.
Ферма, где нашли наркотики, находится в пограничной зоне в непосредственной близости от российско-монгольской границы, отметили в Пограничном управлении.
Фото: Пограничное управление ФСБ России по Бурятии
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