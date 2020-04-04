В Бурятии северянин прокутил в кафе ворованные деньги

Воришку вывели на чистую воду смс-ки из банка



Днем 29 марта в полицию Северобайкальского района поступило заявление от 31-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что в ночное время потерял банковскую карту в питейном заведении. На следующий день, проверив смс-сообщения в смартфоне, он обнаружил, что похищены денежные средства. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.



Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых задержан подозреваемый – ранее судимый за аналогичные преступления 30-летний житель г. Северобайкальск. Мужчина пояснил, что нашел банковскую карту и, воспользовавшись бесконтактной системой расчета, оплатил счета в различных кафе города. В содеянном мужчина раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб.



Фото: «Номер один»



