В Бурятии на пожаре погиб пенсионер

Причиной возгорания стала неосторожность при курении





27 мая в жилом доме в селе Уладый Кяхтинского района Бурятии произошел пожар. Из-за значительной удаленности пожарной части, первой на место происшествия прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Малокударинское». К этому времени в доме было сильное задымление.

По прибытию основных сил пожарной охраны огнеборцы проникли внутрь дома. Там на диване было обнаружено тело 65-летнего мужчины. В результате пожара повреждены диван, ковер и стена на общей площади 7 кв.м, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Причиной пожара, предварительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС