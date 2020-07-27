Пропавший в Бурятии Ан-2 будут искать добровольцы с дронами

По некоторым данным, останки самолёта видели в горном ущелье





Глава Тункинского района Бурятии Иван Альхеев подтвердил информацию о том, что в район для поиска упавшего самолёта Ан-2 с шестью членами экипажа и пассажирами прибывает поисковый отряд «Лиза Алерт».