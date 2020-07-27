Пропавший в Бурятии Ан-2 будут искать добровольцы с дронами

По некоторым данным, останки самолёта видели в горном ущелье
Глава Тункинского района Бурятии Иван Альхеев подтвердил информацию о том, что в район для поиска упавшего самолёта Ан-2 с шестью членами экипажа и пассажирами прибывает поисковый отряд «Лиза Алерт».
- Добровольцы отряда оснащены дронами. Поиск будет проходить на северо-западе Тункинской долины. По некоторым неофициальным источникам, останки самолёта видели очевидцы в местности Шара-Жалга, в горном ущелье вблизи границы с Иркутской областью. Если будут необходимы опытные проводники из местных жителей, готов обратиться к нашим охотникам, фермерам, старожилам, чтобы оказать содействие поисковикам из отряда «Лиза Алерт», - сказал Иван Альхеев.
Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от тутового шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах).
По факту исчезновения самолета возбуждено уголовное дело. Однако его поиски пока результатов не дали.
Фото: скриншот видео Доры Хамагановой
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