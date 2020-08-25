В Улан-Удэ трамвай сбил пешехода

Из-за ДТП движение было остановлено на полтора часа





В Улан-Удэ около трех часов дня 24 августа трамвай сбил пешехода. Наезд произошел на перегоне между остановками «Юношеская библиотека» и «Технологический университет».

Как сообщается в оперативной сводке города, из-за ДТП было закрыто движение трамвая по маршруту №4 в одну сторону от остановки «Лицей №24» до остановки «Автоцентр». Время простоя составило полтора часа. О состоянии пострадавшего не сообщается.Фото: «Номер один»