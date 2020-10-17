В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство новорожденного ребенка

Следствием установлена подозреваемая – это мать младенца
В локомотивном депо станции Улан-Удэ на одной из железнодорожных платформ прибывшего состава работниками станции 16 октября был обнаружил пакет, в котором находилась новорожденная девочка. В удовлетворительном состоянии она была госпитализирована.
По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка).
В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками следственного управления и Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте в дальнейшем установлена подозреваемая в совершении данного противоправного деяния, которой оказалась 39-летняя местная жительница. Назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы свидетелей.
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