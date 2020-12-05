Жительница Бурятии не смогла оспорить в суде кредит, оформленный на нее мошенниками

Жительница Бурятии не смогла в суде признать недействительным кредитный договор, заключенный от ее имени с банком неизвестным человеком. Ни районный, ни Верховный суды республики не нашли оснований считать сделку с банком недействительной.

Из иска следует, что женщина разместила на сайте объявлений «Авито» объявление о продаже земельного участка в одном из ДНТ в Улан-Удэ.

Покупатели нашлись быстро - по объявлению позвонила женщина из другого города. Она сказала, что хочет купить землю и готова внести залог 50 тыс. руб. Продавец участка сообщила предполагаемой покупательнице номер своей карты и получила 220 000 руб.

- Незнакомка, со ссылкой на то, что ошибочно отправила другую сумму, попросила всю сумму перевести на указанные ею счета, что женщина и сделала. При этом «покупатель» обещала сразу же перевести на номер карты продавца участка залог в сумме 50 тыс. руб. Всё это время истица разговаривала с женщиной, а после окончания разговора получила смс-сообщение об оформлении кредита на сумму 220 000 руб, - сообщают в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Повторно дозвониться до неизвестной женщины не удалось, поскольку телефон был выключен, а обещанный залог в размере 50 тыс. руб.на ее счет так и не поступил. Истец в защиту своих доводов указала, что обратилась в полицию, а договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным.

Представитель банка на суде пояснил, что кредитный договор на сумму 220 000 рублей заключен, доказательством чему является внесенные собственноручно женщиной пароли и коды, являющиеся аналогом собственноручной подписи. «После чего (заключения кредитного договора) 220 000 рублей поступили на карту клиента, откуда истица добровольно перевела их на другой счет».

Районный суд отказал женщине в иске, указав, что вход в личный кабинет произведён с использованием персональных средств доступа, правильного ПИН-код для заключения кредитного договора.

Согласно ст. 425 ГК РФ после подписания кредитного договора он сразу вступает в силу и является обязательным для исполнения всех его условий. Апелляционная инстанция отклонила доводы жалобы и оставила решение Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ без изменения.

В данном случае банк свои обязательства по кредитному договору выполнил в полном объеме, предоставив кредитные денежные средства по заявлению, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Ссылку в жалобе на мошеннические действия третьего лица, возбуждение уголовного дела по данному факту судебная коллегия отклонила, как не имеющую правовое значение при разрешении спора. Апелляционная инстанция указала в своем определении, что на банк не может быть возложена ответственность по операциям, совершенным с использованием ПИН-кода в результате действий держателя карты, которая сообщила неустановленному лицу номер своей карты, подключила услугу «мобильный банк» к номеру телефона неустановленного лица.

Таким образом, оснований для признания недействительным кредитного договора суды обеих инстанций не усмотрели, указав, что женщина вправе требовать возврата денежных средств с виновного лица в случае его установления.





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