Пожилой житель Улан-Удэ разбил автомобиль лопатой

Мужчине не понравилось, как припарковали машину





Инцидент произошел возле продуктового супермаркета в микрорайоне Загорск. Выйдя из магазина, хозяйка машины Nissan обнаружила, что лобовое стекло ее автомобиля разбито. Женщина сразу же позвонила в правоохранительные органы.