Пожилой житель Улан-Удэ разбил автомобиль лопатой

Мужчине не понравилось, как припарковали машину
Инцидент произошел возле продуктового супермаркета в микрорайоне Загорск. Выйдя из магазина, хозяйка машины Nissan обнаружила, что лобовое стекло ее автомобиля разбито. Женщина сразу же позвонила в правоохранительные органы.
Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии очевидцы рассказали, что мимо автомобиля проходил пожилой мужчина. Внезапно он схватил лежавшую на земле лопату дворника и ею разбил лобовое стекло, после чего скрылся. Свидетели пояснили, что злоумышленник живет неподалеку, и указали его место жительства.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали участковому. 61-летний мужчина пояснил, что ему не понравилось, как припаркован автомобиль, и он решил наказать автовладельца. По данному факту проводится разбирательство, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Напомним, на днях 25-летний житель Улан-Удэ палкой разбил внедорожник, который припарковался на остановке, едва не задавив стоявших там людей. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Правда, очевидцы утверждают, что водитель джипа первым проявил агрессию и набросился на парня.
Фото: Росгвардия Бурятии
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