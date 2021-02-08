В Улан-Удэ неутомимый вор за ночь перекинул через забор две тонны металла

Охрана базы, где произошло хищение, ничего не заметила





2 февраля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже двух тонн металла с территории базы. По подозрению в преступлении полицейские задержали 21-летнего парня.

Как выяснилось, проживающий недалеко от строительной базы молодой человек ночью 27 января проник на территорию организации с целью кражи металла. Несколько часов злоумышленник перекидывал похищенное через забор, после чего запорошил металл снегом. На следующий день парень вернулся на место преступления на грузовике и погрузил похищенное. Металл он сдал в несколько пунктов приема, а вырученные деньги потратил.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Как отметили в МВД Бурятии, на территории организации имеются охрана и видеонаблюдение. Однако ворующего металл парня никто не заметил.Фото: «Номер один»