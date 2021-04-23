23.04.2021
В Улан-Удэ ребенок попал под машину

В Улан-Удэ ребенок попал под машину

Подросток выскочил на дорогу на запрещающий знак светофора (видео)

Сегодня днем около 15 часов водитель автомобиля "Тойота Премио", 61-летняя женщина, на улице Жердева на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на ребёнка 2006 года рождения.

- Подросток перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Мальчик доставлен в медицинское учреждение для осмотра. - сообщили в республиканской ГИБДД.  

Госавтоинспекция призывает родителей повторить со своими детьми правила безопасного поведения на дороге.



Фото: скриншот с видео ГИБДД
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