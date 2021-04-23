В Улан-Удэ ребенок попал под машину

Подросток выскочил на дорогу на запрещающий знак светофора (видео)

Госавтоинспекция призывает родителей повторить со своими детьми правила безопасного поведения на дороге.











Сегодня днем около 15 часов водитель автомобиля "Тойота Премио", 61-летняя женщина, на улице Жердева на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на ребёнка 2006 года рождения.- Подросток перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Мальчик доставлен в медицинское учреждение для осмотра. - сообщили в республиканской ГИБДД.Фото: скриншот с видео ГИБДД