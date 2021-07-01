Глава Бурятии назвал позитивные итоги 2020 года

На сессии Народного Хурала Алексей Цыденов рассказал о развитии республики вопреки коронавирусу

На 18 сессии Народного Хурала Алексей Цыденов рассказал о мерах поддержки населения и бизнеса в разгар коронавируса, рекордном росте бюджета, лидерских позициях в промышленности, сохранении уровня инвестиций, строительстве десятков объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры, ремонте дорог, защите Байкала, благоустройстве городов, сел и многом другом.

Глава республики Алексей Цыденов отчитался об основных результатах за 2020 год. Главной темой доклада стала изменившаяся жизнь предприятий, пострадавших отраслей и рядовых граждан во время пандемии коронавируса.

О поддержке предпринимателей и безработных

В нашем регионе во время ковидных ограничений пострадавшим бизнесменам по федеральным мерам поддержки продлили налоги, освободили от обязательных платежей, выплачивали безвозмездную поддержку на зарплаты работников, выдали прямые деньги на профилактику коронавируса, беспроцентные и льготные кредиты, а также займы, которые гасились за счет государства при сохранении персонала. Общая сумма всей этой поддержки превысила 4 млрд рублей.

Республика ввела и свои меры поддержки бизнеса – более 20. В результате Бурятия вошла в Топ-8 регионов России по их количеству. В общем регион помог бизнесменом без малого на 1 млрд рублей. Частным садикам, несмотря на то, что дети не ходили, продолжали платить подушевую субсидию на зарплаты. Малый бизнес освободили от аренды государственного и муниципального имущества. Турбизнес – от аренды, коммуналки, возместили часть на страхование и дали деньги на развитие.

- Тем не менее из-за коронавирусных ограничений в 2020 году поток туристов в гостиницах снизился на 32%, объем платных услуг, оказанных туристам, также сократился на треть. В этих условиях организациям туристской отрасли была оказана адресная поддержка из средств республиканского бюджета на 52,2 млн рублей. Благодаря этому, удалось избежать массового закрытия туристических предприятий. На начало текущего года их количество составило 554 хозяйствующих субъекта, меньше на 2,3%, чем в прошлом году, - рассказал глава региона.

Наша туристическая отрасль получила развитие и из-за новых федеральных программ – чартерам на Байкал и туристического кешбэка.

Оказана прямая поддержка предприятиям гостиничного комплекса и санаторно-курортных организаций на общую сумму 24 млн рублей, предприятиям общественного транспорта - более 60 млн, дошкольного и дополнительного образования - 324 млн рублей.

- Для деловых и торговых центров была снижена ставка по налогу на имущество организаций - это 417 налогоплательщиков, общая экономия для них составила 111 млн рублей. Был докапитализирован региональный Фонд поддержки предпринимательства РБ на 100 млн рублей, выдано 202 микрозайма, - рассказал Алексей Цыденов.

Как отметил глава, за 2020 год 162 безработных смогли открыть свое собственное дело благодаря финансовой помощи - на эти цели выделили 18 млн рублей. Кроме того, простимулировали предпринимателей, организовавших бизнес при содействии органов службы занятости, на создание дополнительных рабочих мест выделили гранты на создание рабочих мест в размере 60 тыс. руб. на одно рабочее место. Такие гранты получил 41 предприниматель, создано 100 рабочих мест. Субсидии на коммуналку получили частные бассейны. Ставку по единому налогу на вмененный доход снизили в 2 раза, по патенту – на 90%.

В целом, за прошлый год количество малых и средних предпринимателей выросло на 1,3 тысячи человек. Число занятых в их организациях – на 2 тыс человек, до 87 тыс. человек.

- По итогам 2020 года Бурятия стала одним из двух регионов России, где выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам года их количество составило около 29,5 тысяч, что на 1280 больше, чем было в 2019, - заявил Глава Бурятии.

Во время пандемии особенно увеличилось количество безработных. Им были предусмотрены выплаты пособий – 12 тысяч рублей в месяц.

- В условиях ограничительных мер в службу занятости населения в поиске работы обратилась 51 тыс. человек, в 2 раза больше чем в 2019 году, и свыше 42 тысяч были признаны безработными. Рост количества обращений был вызван, в том числе, и введенными Президентом мерами поддержки безработных граждан и их семей. Более 48 тысяч безработных граждан, а в 2019 году их было 22,9 тыс человек, - рассказал Алексей Цыденов.

При этом, сегодня ситуация на рынке труда уже стабилизировалась, уровень регистрируемой безработицы составляет 1,6%. За 2020 год трудоустроены 11 тысяч 800 человек, получили новые специальности или повысили квалификацию 2050 безработных граждан.

Меры поддержки семей с детьми, а также пособия врачам

Особое внимание обратили на семьи с детьми. Федеральный центр только «ковидными» выплатами выдал жителям Бурятии в общем 8,7 млрд рублей. Более 239 тысяч детей Бурятии до 16 лет получили дважды единовременные выплаты из федерального бюджета. Из них на 43 тысячи детей до 3 лет выделили около 625 млн, на 204 тысячи детей до 16 лет – 2 миллиарда. Пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет получили 45 тысяч семей на 58 тысяч детей. Общая сумма выплат составила 3,6 млрд рублей.

На традиционные меры поддержки 347,6 тыс жителям Бурятии направлено еще 12 млрд рублей. Это ежемесячные выплаты детям до 3 лет, при рождении первенца, дальневосточный маткапитал, республиканский маткапитал на 3 ребенка, компенсации для детей-инвалидов, различные пособия приемным семьям, субсидии ветеранам, труженикам тыла, реабилитированным, инвалидам, детям войны, малоимущим, сельским специалистам и многие другие.

Больше всего испытаний в 2020 году выпало медицинским работникам. В Бурятии на борьбу с пандемией коронавируса было направлено около 3 млрд рублей. Отдельной осуществлялись выплаты медикам, работающим в контакте с больными ковидом - такие надбавки получали более 2,2 тысячи человек, общая сумма выплат в 2020 году составила 471 млн рублей. Доплаты также получали и работники социальных учреждений в тотальной изоляции - это порядка 1,4 тысячи человек, общая сумма выплат - 216 млн рублей.

- Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией была проведена срочная мобилизация медицинского персонала. Если до пандемии в республике работало 45 врачей-инфекционистов. Для лечения больных с COVID-19 было привлечено 415 врачей и 745 работников среднего медицинского персонала, 26 клинических ординаторов, 104 студента медицинского института и 231 студент республиканских колледжей. Для ускоренной подготовки младшего персонала в медицинских колледжах были организованы специальные курсы, - рассказал глава.

Помимо этого, из республиканского бюджета выделялись средства на содержание обсерваторов (58,7 млн рублей), приобретение реактивов и тестов на COVID-19 (157,9 млн рублей), капремонт объектов здравоохранения под стационары, приобретение средств индивидуальной защиты, кислорода, дезинфицирующих средств, аренду автотранспорта для медицинских организаций и прочее (240,8 млн рублей).

Поддержка туризма и промышленной отрасли

В части промышленности, индекс объема промышленного производства в республике вырос на 7,4% к уровню прошлого года, что выше показателей среднего по России и по всему Дальневосточному федеральному округу. Это 1 место в ДФО и 9 место по России.

Что касается объема продукции агропромышленного комплекса, то в 2020 году составил 27,3 млрд рублей. В натуральном выражении объем произведенной продукции в сельском хозяйстве сохранился на уровне 2019 года, в пищевой промышленности – вырос почти на 1,5%, в производстве напитков - на 0,3%.

На поддержку отрасли было направлено 829 миллионов рублей, в том числе из республиканского бюджета – 433 млн. рублей, из федерального – 396 млн. Благодаря им сельхозпредприятия обновили технику, мелиорировали участки, поднимали залежные, заброшенные земли и многое другое.

Передовыми стали аграрные хозяйства из разных районов республики. Так, наибольший валовой сбор зерновых культур – у хозяйств в Бичурском районе, самая высокая урожайность зерновых культур – ООО «Куйтунское» из Тарбагатайского района, картофеля – ИП Ябжанова из Тункинского района, овощей – ООО «Гарантия-2» из Прибайкальского района.

- Важную роль сыграли и новые меры стимулирования – повышающие коэффициенты так называемой «погектарной» поддержки в зависимости от урожайности и при страховании посевов. Увеличена ставка субсидирования на строительство и реконструкцию оросительных систем с 50 до 75 %, - отметил Алексей Цыденов.

Если говорить общими словами, то 2020 год стал катализатором многих изменений в республике, задавал свой темп и рассчитывал на быстрое принятие решений.

- Подвергается переформатированию работа всех без исключения предприятий и организаций, как в социальной сфере, так и в торговле, в сфере оказания услуг и на производстве. Помимо нашего привычного образа жизни, ковид изменил и наши взгляды, прошла переоценка ценностей. Мы снова начали ценить теплоту живого общения, героями нашего времени стали люди в белых халатах, - высказался глава.

При этом, трудно забыть тот факт, что коронавирус, увы, в прошлом не остался. Третья волна, по оценке экспертов, проходит тяжелее, чем предыдущие. Остается надеяться, что и этот удар Бурятия выдержит достойно.

фото: "Номер один"