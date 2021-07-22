Зампред и министр правительства Бурятии смогут пожить за госсчет

Аренду жилья чиновникам компенсируют из республиканского бюджета





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о порядке возмещения членам правительства РБ, работающим вне республики, расходов по найму жилого помещения либо оплату услуг гостиницы.

Согласно республиканскому закону, член правительства РБ, не обеспеченный собственным жильем по месту работы, имеет право на возмещение расходов по аренде жилья либо проживания в гостинице. Опубликованный документ подробно расписывает, при каких условиях чиновник может претендовать на компенсацию, а также порядок ее выплаты и необходимые для этого документы.О каких-либо конкретных суммах компенсации в постановлении речи не идет. Там лишь сказано, что «возмещение расходов по оплате услуг за проживание в гостинице или найм жилого помещения не могут превышать половины от стоимости в гостиничном номере первой категории по месту постоянной работы, но не более 5 тысяч рублей в сутки».Отметим, сейчас в Бурятии есть два члена правительства, работающие за пределами республики. Это зампред, глава Полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев и бывший министр сельского хозяйства, а ныне министр по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан Чирипов. Имеют ли они собственное жилье по месту работы или будут претендовать на получение компенсации, пока не известно.Фото: «Номер один»