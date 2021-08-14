Вячеслав Дамдинцурунов: «Бурятии повезло, что у нее есть сильная команда»

Министр спорта республики рассказал на муниципальном форуме о ТОСах и волонтерах



Очередной муниципальный форум состоялся в Улан-Удэ. Из-за ковидных ограничений большинство представителей районов принимали в нем участие посредством видеоконференцсвязи.



Открыл форум глава Бурятии Алексей Цыденов:



- Я всех искренне приветствую всех на очередном муниципальном форуме. Жизнь вносит свои коррективы, и наш форум проходит в формате онлайн. Может, это не так удобно, зато еще больше участников могут принять участие. Я сейчас вижу на мониторе - в разных районах, в залах, кабинетах много людей. Искренне рад всех видеть. Сегодня на форуме у нас будет несколько параллельных сессий: по кадровой политике, по развитию сельского хозяйства, правовому регулированию - по всем актуальным вопросам, которые есть. С ними нам каждый день приходиться работать, - сказал он.



Также на открытии форума впервые состоялось вручение государственной награды «За особые заслуги в области государственного и муниципального управления». Она была учреждена по инициативе главы республики и одобрена Хуралом 8 июля прошлого года.



Одна из площадок форумы была посвящена развитию ТОСов в Бурятии. На ней выступил министр спорта и молодежной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов.



- Бурятии очень повезло, что у нее есть инициативная, сильная команда неравнодушных людей. Это представители наших территориальных общественных самоуправлений. Они делают жизнь на местах и вокруг себя лучше. Ни маленькая деревня, ни большая республика не может обойтись без участия в их развитии жителей. Это можно делать по-разному - выступать с различными инициативами, участвовать в грантовых конкурсах, и делать что-то своими руками. Способов много и отрадно, что в Бурятии не только увеличивается количество ТОСов, но они находят все новые возможности для улучшения жизни, - отметил министр.



Также он напомнил о проекте ТОСовцев под названием «Народные штабы», который реализуется сегодня в Бурятии. Активисты в районах собирают предложения от жителей, которые будут объединены в Народную программу. Проект уже получил широкую поддержку как со стороны общественности, так и со стороны власти.



- Идея Народных штабов возникла в рамках обсуждения Стратегии развития ТОС в Бурятии до 2030 года. Мне она очень понравилась и я увидел в ней точку роста для Бурятии. Наказы, которые будут включены в Народную программу, особенно волнуют наше население. Поэтому эти наказы мы постараемся исполнять как можно быстрее, - сказал Вячеслав Дамдинцурунов.



На той же площадке выступили ТОСовцы из районов республики, которые рассказали о работе Народных штабов и о самых наболевших вопросах для Народной программы.



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