От форума до покоса: чем заняты отделения партий Бурятии за месяц до выборов

Пока «Единая Россия» организует масштабные мероприятия, оппозиция распространяет АПМ



До выборов осталось около месяца, а значит сейчас начинается самый активный период агитации. Мы решили разобрать, как продвигают себя участвующие в выборах депутатов Госдумы бурятские отделения партий.



«Единая Россия» на этой неделе сумела пообщаться со всей республикой сразу через прошедший 13 августа форум «Народная программа». Он проводился в онлайн-формате, что, во-первых, исключило ковидные риски, во-вторых, позволило подключить к событию большее количество людей.



О партийных тезисах рассказал секретарь БРО «Единой России» Алексей Цыденов. Он объяснил, почему выбирает партию власти и возглавляет ее список.



Начал он с цифр по бюджету республики: 96,7 миллиарда рублей расходов при 37 миллиардах собственных доходов. Разницу почти в 60 миллиардов покрывает федеральный бюджет. При этом, налогов в вышестоящую казну Бурятия платит в 10 раз меньше: на территории республики собирается всего 5,9 миллиардов рублей федеральных налогов и сборов.



То есть наша республика, как и большинство других регионов, живет за счет федерального бюджета. У него есть два источника пополнения: собрать деньги с населения и торговать на экспорт. Что касается последнего, то развивать внешнюю торговлю непросто в условиях санкций. А повышать сборы на собственное население – не вариант.



По мнению Алексея Цыденова, в такой непростой ситуации именно «Единая Россия» является объединяющим фактором, который заставляет власть всех уровней и ветвей работать на государство.



- «Единая Россия» - это не партия какого-то конкретного человека. Это системообразующая, стабилизирующая структура, которая обеспечивает устойчивость и стабильность государства. Если в Думе прогосударственное большинство, которое ответственно, а не популистски, относится ко всем имеющимся задачам и проблемам, тогда в государстве обеспечивается стабильность. Если у президента и Госдумы идет совместная работа, у нас стабильность. Если идет какое-то противостояние, то ни о какой стабильности речи идти не может, - говорил Алексей Цыденов.



Он обратил внимание на длинный список партийных проектов, которые переросли в госпрограммы и нацпроекты. И в итоге по ним строятся дороги, школы, сады, больницы и так далее. По словам главы, эти проекты появляются после сбора наказов населения, который происходит каждый выборный цикл. И сейчас этот процесс вышел на новый уровень благодаря инициативе создания Народной программы через созданные в районах республики Народные штабы.



- Уважаемые земляки, у нас есть возможность сейчас вписать все проблемы, какие у нас есть. Не стесняясь. Нужна дорога, водокачка, банкомат, плохо работает почта, есть вопросы по школам, садам – все нужно сюда вписать. Это никуда не пропадет, это все будет собираться и анализироваться, - говорил Алексей Цыденов. - Конечно, все, что мы напишем, не решится. Но чем больше здесь будет отражено проблем, тем больше к нам будет внимания.



Про Народную программу говорил и присутствующий на форуме кандидат-одномандатник от «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов.



- Я поддержал эту программу с самого начала. И я готов плечом к плечу с нашими жителями, с представителями ТОСов, Народных штабов решать задачи и цели, которые будут собраны в этой программе. На сегодняшний момент уже собрано более 10 тысяч предложений в Народную программу нашей республики, проведено более 250 круглых столов, на которых определяются основные предложения, идеи для Народной программы, - говорил он. - Последние несколько недель я активно езжу по районам, встречаюсь с жителями нашей республики, погружаюсь в проблемы. И я вижу, какой отклик вызвала идея Народной программы у наших жителей. Все предложения и проблемы, которые поступают в Народную программу, идут снизу, с земли.



Рассказал кандидат и о том, что сам обратился к Народным штабам с просьбой дать предложения в готовящеюся законодательную инициативу о поддержке молодых специалистов, которую он намерен продвигать на федеральном уровне.



Во время общения с представителями районов Бурятии звучали вопросы о пожарной безопасности населенных пунктов, поддержке талантливых детей, работе регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоАльянс». Прозвучало предложение запустить на Буряад ТВ передачу о ТОСах на бурятском языке, которое поддержал Алексей Цыденов.



Интересовались жители республики и дальнейшей судьбой ТОСов:



- В последние годы ТОСовское движение в республике набирает обороты. В 2017 году принят закон о поддержке ТОСов. То есть развитие ТОСов идет. Это не может не радовать. В связи с этим у меня вопрос: планируется ли дальнейшая поддержка ТОСов, какие-то решения, чтобы не было стагнации и своего рода торможения ТОСовского движения? – интересовались активисты по видеосвязи.



- Я в последнее время провел много встреч, в том числе с представителями наших самых передовых общественных объединений республики, ТОСов. Я как никто за последние 20 дней погрузился в их проблемы, в их чаяния. В нашей республике созданы относительно оптимальные условия для этих организаций. Но в то же время, нам нужно увеличивать поддержку, которую мы оказываем. Эта поддержка действительно нужна. Наши ТОСы – лидеры в стране, - говорил Вячеслав Дамдинцурунов.



Прямая трансляция форума велась на Youtube, где также зрители задавали вопросы. Один из них, например, звучал так:



«Алексей Самбуевич, почему вы такого хорошего министра отправляете в Госдуму?»



- По-живому отрезал, если честно, - отвечал глава Бурятии. - Очень важная и для страны, и для республики задача. Выбирал лучшего, кто сможет и темп выдержать, и профессионально подготовлен, и настойчивости достаточно, чтобы пробивать стены и решать любые проблемы. Если у нас будут такие люди в Думе, то мы не только в спорте, но и по другим направлениям получим усиление для нашей республики. Ради такого не жалко отдать и Вячеслава Анатольевича.



Другие отделения политических партий в Бурятии не отличились столь же масштабными мероприятиями. Однако активность все же проявляли. Так, КПРФ выпустила в свет агитационную газету под названием «Правда победит», в которой глава списка партии Вячеслав Мархаев и одномандатник Баир Цыренов рассказывают про проблемы отдельных категорий граждан.



Также в сети появился ролик, из которого следует, что Баир Цыренов посетил Еравнинский район. А позже стало известно, что кандидат от КПРФ побывал еще и в Прибайкальском районе, где раздавал свои листовки. В Улан-Удэ же коммунисты проявляют активность в социально неблагополучных районах, где есть угроза наводнения. Кроме того, в разных районах республики появились их плакаты, баннеры и листовки.



А на днях кандидаты в депутаты от КПРФ провели онлайн-совещание с представителем ЦК партии.



Сергей Зверев продолжает акцентироваться на теме экологии, правда, не в Бурятии. Около недели назад он побывал в Байкальске и на целлюлозно-картонном комбинате в Иркутской области. Также он встретился и известным экологом и общественником Евгением Кисловым.



Кандидат от «Новых людей» Максим Бувалин провел встречи с избирателями, а также помог Иволгинскому дацану с выкашиваем травы.



Оксана Бухольцева среди перечисленных наименее активна – по крайней мере, информации о проведенной ею агитационной работе нет. Из недавнего – пост с агитационными материалами разных партий.





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