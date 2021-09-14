Финиш предвыборной гонки в Госдуму вполне конкурентен

Очень много агитации, мало конкретики, не обошлось без фейков, но выбор есть



Кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов и его команда за время своей агитационной кампании провела в Бурятии 258 круглых столов и собрала 60 тысяч наказов от жителей республики. Народным голосованием определены приоритетные предложения по каждому району, из которых и будет сформирована Народная программа Бурятии.



Таков очень краткий отчет о предвыборной работе Вячеслава Дамдинцурунова. Он, как и обещал, объехал практически всю республику. В районах кандидат вникал в проблемы жителей и собирал предложения в Народную программу – проект, который инициировали ТОСы Бурятии.



Будущее этого документа, как уверяет Вячеслав Дамдинцурунов, вполне конкретно. Совместно с районными администрациями, правительство Бурятии и депутаты Госдумы нового созыва, будут работать над тем, чтобы включить предложения жителей в действующие госпрограммы, нацпроекты, в программы финансирования дальневосточной субсидии.



Пора подводить итоги предвыборной кампании и другим кандидатам. Известный стилист и шоумен Сергей Зверев, баллотирующийся от партии «Зеленых», менее сосредоточен на Бурятии, чем другие кандидаты. Например, недавно он прибыл в Орел, а до того активно путешествовал по Сибири. Он по-прежнему упирает на защиту Байкала, активно интересуется судьбой фенольного озера в Улан-Удэ, несанкционированными свалками в лесах, вырубкой деревьев. В его поддержку время от времени высказываются российские звезды эстрады. Также он участвует в дебатах на телевидении и радио – в общем, делает упор на медийную составляющую предвыборной кампании.



Оксана Бухольцева, представляющая партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», также посещает районы республики. В ее повестке значительную часть составляют проблемы образования, в которых она хорошо ориентируется, опираясь на свой опыт работы директором школы. К слову, информация о том, что Оксану Бухольцеву снимают с выборов по просьбе ее родной северобайкальской ячейки партии, не подтвердилась. Налицо явный фейковый вброс. Наверное, его отчасти нейтрализует визит в республику одного из сопредседателей «СРПЗП» Сергея Миронова.



Повестка Максима Бувалина (партия «Новые люди») разнообразна. В своих интервью он говорит, что готов в целом решать проблемы Бурятии и добиваться результата. Недавно стало известно, что кандидат фигурирует как свидетель в уголовном деле, которое было прекращено 13 лет назад, а недавно возобновилось. В 2008 году на одной из турбаз произошла потасовка, к которой, как уверяет Максим Бувалин, он не имеет никакого отношения. Одно из последних его сообщений в Инстаграме – о том, что его не снимают с выборов и он продолжает вести кампанию, несмотря ни на что.



Баир Цыренов (КПРФ) активно ездит по республике. Недавно он выложил фильм о своей поездке по северным районам, ранее подобные же фильмы появлялись у него в ленте по итогам поездок в Мухоршибирский, Кижингинский и некоторые другие районы. Риторика кандидата, как и полагается члену КПРФ, строится на критике действующей власти.



Схожим образом проходит компания кандидата от ЛДПР Сергея Дороша. Он также посещает районы республики, как и Вячеслав Дамдинцурунов, поставил себе цель «посетить каждый район Бурятии, заехать в каждое село и поговорить с каждым человеком. Узнать проблемы, чтобы потом на федеральном уровне их решать». «Сокол Жириновского» упирает на повышение социальных гарантий, на сферу ЖКХ, на поддержку пенсионеров.



Финиш предвыборной гонки мало чем удивляет. Очень много общей агитации, мало у кого есть конкретика по проблемам республики, не обошлось без фейков. Впрочем, выбор у избирателей есть. Значит, выборы будут вполне конкурентными.



Фото: "Номер один"



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