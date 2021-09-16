Баргузинцы пообщались с главой Бурятии в ходе прямого эфира

Алексей Цыденов более 3 часов отвечал на вопросы жителей







14 сентября состоялся прямой эфир главы Бурятии Алексея Цыденова с жителями Баргузинского района. Больше 50 баргузинцев собралось в актовом зале районной администрации, более 30 жителей других сел подключились по zoom-конференции, еще более 100 человек смотрели прямой эфир в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, возможностью напрямую поговорить с главой Бурятии воспользовались многие жители района. В основном жителей волнуют вопросы условий обучения, воспитания и развития детей. Это ремонт и содержание школ, детских садов, библиотек, домов творчества.Жителями села Баян-Гол был задан вопрос по капитальному ремонту или строительству нового здания Баянгольской СОШ:- Алексей Самбуевич, когда у нас будет новая школа?Врио министра образования и науки РБ Валерий Поздняков сообщил о том, что Баянгольская СОШ не попала в список по капремонту. При этом уже готова проектно-сметная документация на новую школу на 176 мест.Глава Бурятии поручил министерству образования и науки РБ подготовить необходимые документы и отработать строительство нового здания школы по концессионной программе с Газпромбанком.Также в ответ на вопрос по ремонту или строительству здания Дома творчества в селе Баргузин Алексей Цыденов сообщил еще об одной программе:- У нас запущена федеральная программа «Комплексная модернизация сельских территорий». Сейчас по ней реализуются разные программы: большая поликлиника в Тарбагатайском районе, школа в Еравнинском районе, школа искусств в Бичуре, школа в Дутулуре. Такие объекты под эту программу подходят, надо посмотреть комплексно. Тогда давайте в эту программу заявимся. Просьба всем поработать и заявиться в эту программу.Немало вопросов была задано по состоянию медицинских учреждений, оборудованию лечебных учреждений. Так, представители ТОСа «Уряал» задали вопрос по обеспечению транспортом:- Вопрос к министру здравоохранения РБ Евгении Лудуповой. Она приезжала к нам 3 сентября и обещала нам машину «Ниву» для периферийных ФАПов. До сих пор вопрос нерешенный. Потому что у нас одна скорая машина на всю периферию.Замминистра здравоохранения РБ Наталья Логинова доложила, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения еще есть мероприятия по поставке автомобилей. В Баргузинский район одна «Нива» уже поставлена и еще один УАЗ будет поставлен до конца года.Жителей Баргузинского района не меньше волнуют вопросы ЖКХ, состояния дорог, земельные вопросы, вопросы реализации промысловых видов деятельности и многие другие. Глава Бурятии Алексей Цыденов вел эфир более 3 часов, в течение которых постарался ответить на все вопросы жителей. По всем вопросам даны соответствующие поручения руководителям исполнительных органов власти и муниципальных образований, исполнение которых находится на контроле главы.Кроме того, в среду, 15 сентября, прошла прямая линия с жителями города Северобайкальск.Прямые линии и встречи с жителями республики стали регулярными для Алексея Цыденова. Во время рабочих поездок по районам обязательный пункт программы - встречи с жителями, которые сейчас приобрели новый формат. Теперь они транслируются в социальных сетях правительства республики, а интернет-пользователи также могут озвучить свои вопросы.Помимо Баргузинского района и Северобайкальска стать участниками прямой линии с Алексеем Цыденовым смогли жители восьми районов: Кабанского, Еравнинского, Заиграевского, Баунтовского, Прибайкальского, Муйского, Селенгинского и Бичурского.Впервые такой формат общения опробовали жители Кабанского района. Более 300 жителей района задали свои вопросы главе Бурятии в прямом эфире на официальной странице района в социальной сети Вконтакте, более 100 вопросов поступило в ходе эфира на страницах Правительства республики в Инстаграм и Ютуб. Людей интересовали вопросы доступности медицины, ремонта дорог, благоустройства общественных территорий, ликвидации свалок.Жители Заиграевского района задали главе в режиме онлайн более 100 вопросов. Встреча продлилась более 3 часов, все вопросы, поступившие от жителей района, переданы для дальнейшей работы в профильные министерства и ведомства.Рекорд по длительности прямого эфира установили жители Баунтовского района, где онлайн-встреча продолжалась 3,5 часа. По итогам эфира правительством Бурятии взяты в разработку задачи по обращениям Уакита, Усть-Джилинды и Варваринского. Минтрансу поручено до конца года утвердить тарифы авиаперевозок. Обсудили пути решения проблем с перебоями электричества в отдаленных селах Окунево, Россошино, по возобновлению работы почты и банкоматов даны поручения ответственным министерствам.Данный формат общения с жителями республики будет продолжен в других районах.- Когда напрямую с людьми общаешься, лучше понимаешь ситуацию. Везде есть свои точечные вопросы, адресные, где-то это конкретный детский сад, школа, формирование новых рабочих мест. Есть общие вопросы и адресные, поэтому такие поездки полезны, потому что ещё и позволяют определиться с приоритетами. Когда смотришь бумаги, сложно оценить какая всё-таки «горящая» проблема, а какая ещё потерпит. Поэтому, когда своими глазами видишь, напрямую с людьми общаешься, лучше понимаешь ситуацию, - отметил глава Бурятии.Прямые эфиры с предпринимательским сообществом также стали регулярными для главы Бурятии. Так, на бизнес-завтраке в конце июля очно собрались только 32 участника, большинство вопросов прозвучало через соцсети. Многие вопросы бизнесменов получили решение. На республиканском оперштабе по борьбе с коронавирусом, прошедшем вслед за встречей, часть ограничений для бизнеса были смягчены. Оставшиеся под запретом получают денежные компенсации из бюджета.В конце февраля также прошла большая встреча Алексея Цыденова с бизнес-сообществом в КДЦ «Феникс» в Улан-Удэ, в которой приняли участие более 100 предпринимателей, в режиме онлайн – еще порядка 2 тыс. бизнесменов из всех районов республики.В день молодежи Алексей Цыденов также провел общение с молодежным активом республики.В целом, с начала августа Глава Бурятии провел 51 встречу с жителями республики, в которой участвовали 21 тыс человек, и более 8,7 тыс пользователей социальных сетей следили за встречами в режиме онлайн.Фото: пресс-служба главы Бурятии