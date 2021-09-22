22.09.2021
Прокуратура Бурятии требует отставки чиновника из заиграевской администрации

Прокуратура Бурятии требует отставки чиновника из заиграевской администрации

Он скрыл, что является учредителем коммерческих структур

20 сентября Верховный суд Бурятии признал законным решение райсуда, согласно которому на администрацию Заиграевского района возложена обязанность расторгнуть трудовой договор с председателем Комитета по архитектуре, имуществу и земельным отношениям Золто Батуевым. Соответствующий иск был подан прокурором.

«В суде установлено, что вопреки закону чиновник не указал в справке о доходах и имуществе, что является единственным учредителем двух коммерческих организаций. В связи с этим работодатель при приеме его на работу был лишен возможности проверить наличие препятствий к заключению трудового договора», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Напомним, недавно Заиграевский район лишился своего главы Александра Бурлакова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.

Сейчас обязанности руководителя района временно исполняет Александр Митыпов, заместитель главы администрации по социальным вопросам.

Фото: «Номер один»
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