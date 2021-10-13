В Улан-Удэ задержали телефонных воров

В обоих случаях потерпевшие сами оставляли свои гаджеты без присмотра



21 сентября в полицию поступило заявление о краже от продавца в книжном магазине. 42-летняя местная жительница сообщила, что, раскладывая товар, оставила на стеллаже телефон. Спустя 15 минут гаджет пропал. Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался ранее судимый за кражи 49-летний горожанин. Мужчина был доставлен сотрудниками патрульно-постовой службы в орган внутренних дел за нарушение общественного порядка.



"Подозреваемый признался, что хотел продать мобильное устройство: сдать в ломбард или сбыть прохожим, но из-за поврежденного экрана им никто не заинтересовался. Телефон изъят правоохранителями", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Подобная кража гаджета произошла в селе Оронгой. Нетрезвый 29-летний житель с. Оронгой забрал с барной стойки в кафе чужой телефон, а после, увидев на улице полицейских, молодой человек, шедший из увеселительного заведения, попытался избавиться от похищенного.



"Установлено, что ранее в компании потерпевшей девушки и её подруг подозреваемый распивал спиртное. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - добавили в республиканском МВД.



За текущие сутки полицейскими Бурятии раскрыто 7 краж и грабежей, добычей злоумышленников в которых стали мобильные устройства.



Фото: "Номер один"



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