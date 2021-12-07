Новым главой Иволгинского района Бурятии стал культурный человек

Николай Емонаков победил Жамсо Цыренжапова с перевесом всего в 1 голос



Сегодня совет депутатов Иволгинского района выбрал нового главу. Им стал первый заместитель министра культуры Бурятии Николай Емонаков. Он обошел своего конкурента, главу Оронгоя Жамсо Цыренжапова с перевесом всего в 1 голос (8 против 7).

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить депутатов районного совета за оказанное доверие. Депутатов, которые представляют интересы всего Иволгинского района. Сейчас много очень сделано. Хотел бы поблагодарить своих предшественников. И заверяю, что я сделаю все возможное в моих силах, применю свои знания, усилия, опыт для того, чтобы развивался родной Иволгинский район», - передает «Иволга-инфо.24/7» слова вновь избранного главы района.



Напомним, Николай Емонаков стал уже вторым заместителем министра из правительства Бурятии, который пересаживается в кресло районного главы. Так, неделю назад



Справка



Николай Емонаков родился 7 августа 1979 года в селе Ганзурино Иволгинского района Бурятской АССР. В 2001 году окончил Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств, социолог-исследователь социо-культурной сферы.



С 2003 года работал на различных должностях в министерстве культуры Бурятии, в феврале 2014 года назначен заместителем министра культуры, в конце 2018 года стал первым заместителем министра.



Фото: скриншот видео «Иволга-инфо.24/7» «Прежде всего, хотел бы поблагодарить депутатов районного совета за оказанное доверие. Депутатов, которые представляют интересы всего Иволгинского района. Сейчас много очень сделано. Хотел бы поблагодарить своих предшественников. И заверяю, что я сделаю все возможное в моих силах, применю свои знания, усилия, опыт для того, чтобы развивался родной Иволгинский район», - передает «Иволга-инфо.24/7» слова вновь избранного главы района.Напомним, Николай Емонаков стал уже вторым заместителем министра из правительства Бурятии, который пересаживается в кресло районного главы. Так, неделю назад новым главой Заиграевского района депутаты выбрали заместителя министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталия Шалькова.Николай Емонаков родился 7 августа 1979 года в селе Ганзурино Иволгинского района Бурятской АССР. В 2001 году окончил Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств, социолог-исследователь социо-культурной сферы.С 2003 года работал на различных должностях в министерстве культуры Бурятии, в феврале 2014 года назначен заместителем министра культуры, в конце 2018 года стал первым заместителем министра.Фото: скриншот видео «Иволга-инфо.24/7»

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