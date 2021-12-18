Депутат Хурала Бурятии: «20 тысяч рублей – это зарплата рабов»

Виктор Мальцев объяснил, почему Северобайкальк проголосовал за КПРФ





Депутат Виктор Мальцев при обсуждении проекта бюджета будущего года на очередной сессии Хурала Бурятии взял слово последним. Его речь касалась уровня жизни и зарплат в городе Северобайкальк, который он представляет в парламенте.

- Я хочу вас спросить: на выборах в Государственную Думу почему из 11 избирательных участков города Северобайкальск на 9 победили коммунисты? Да только потому, что люди не видят перспективы жить на севере. Сколько мы говорим о зарплате учителей? Что изменилось на сегодняшний день? Вышло новое постановление. Люди на севере, да и по всей республике ждали, что это постановление вызовет хотя бы небольшой рост заработной платы. Ничего не произошло. Зарплата уборщицы и специалиста равна, - говорил он.По его словам, даже при наличии в городе частной клиники, хирургу, чтобы заработать 100 тысяч рублей, нужно вкалывать на трех работах.- Пока не будет реальных экономических прорывов, пока мы не начнем создавать что-то на местах, не будет серьезного НДФЛ, доходов от продаж. Мы так и будем стоять с протянутой рукой перед городом-героем Москва, - говорил Виктор Мальцев. - Хватит выпрашивать деньги! Надо работать и развивать производство на местах.При этом сам депутат работает машинистом электровоза и получает 100 тысяч рублей в месяц.- Это нижний порог бедности! За ним – нищета! – уверен депутат. – А 20 тысяч рублей – это зарплата рабов! Потому что прожить на эти деньги невозможно! Задача народа – размножаться, богатеть и радоваться. Я не могу поздравить жителей Бурятии с Новым годом с улыбкой на лице. Это нет Новый год, когда холодильник пустой!Комментировать его выступление никто не стал, депутаты просто перешли к проекту бюджета будущего года и большинством проголосовали за него.Фото: «Номер один»