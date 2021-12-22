Улан-Удэ упорядочил муниципальный контроль

Горсовет принял соответствующее Положение





Депутаты Улан-Удэнского горсовета на сессии приняли «Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Новинка введена во исполнение федерального законодательства, в которое недавно были внесены соответствующие изменения.

Контроль в части эксплуатации объектов дорожного сервиса, деятельности по поддержанию местных дорог в чистоте, устранения дефектов, деформаций и повреждений дорог, а также в сфере устройства (ремонта) наружного освещения на данных дорогах закреплен за комитетом городского хозяйства горадминистрации.

Замену и поддержание в чистоте дорожных ограждений тоже будет контролировать указанный комитет. Как и содержание, текущий ремонт светофоров в г. Улан-Удэ.

Контроль по части капремонта дорог, ремонта и содержания дорог, искусственных дорожный сооружений (в т. ч. разметки) будет вести комитет по строительству горадминистрации.

Сюда же отнесен контроль за очисткой и мойкой стоек, дорожных знаков, заменой поврежденных знаков и установкой недостающих, и некоторые другие направления.

А вот комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ, призван контролировать регулярные перевозки, не подпадающие под федеральный контроль. Так, речь идет о нарушениях графика движения, культуре обслуживания, поддержанию транспортных средств в чистоте.

«При осуществлении муниципального контроля применяется система оценки и управления рисками. В Положении предусмотрены три категории риска: высокий, средний, низкий. Определены индикаторы риска, показатели риска, периодичность контрольных мероприятий в зависимости от категории риска», - пояснил на сессии горсовета Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту горадминистрации, который представлял Положение.

Новинка предусматривает возможность вынесения предупреждения. Будет вестись консультирование, информирование.

«При взаимодействии с контролируемым лицом, предусмотрены контрольные мероприятия в виде документарной проверки и выездной проверки», - доложил Юрий Ткачев.

Если взаимодействие с подконтрольным лицом не предполагается, то предусмотрено наблюдение за соблюдением обязательных требований, а также выездное обследование.

Например, контроль за соблюдением графика движения пассажирского транспорта можно проводить и без контакта с контролируемым.

Сведения о контрольных мероприятиях размещаются в Едином реестре контрольных мероприятий. В случае выявления нарушения, оформляется акт и выписывается предписание об устранении нарушения с указанием разумных сроком исполнения.

Депутаты, присутствовавшие на сессии, единогласно одобрили Положение.

Фото: «Номер один».