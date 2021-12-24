Глава Бурятии уже сегодня вернется из Сирии в Улан-Удэ

Вечером он планирует провести внеочередное заседание КЧС





Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, сегодня глава республики Алексей Цыденов вернется в Улан-Удэ. Вечером он проведет внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, вчера ранним утром, когда на улан-удэнской ТЭЦ-1 произошла авария, Алексей Цыденов находился в командировке в Сирии. Однако, узнав о происшествии, руководитель республики сразу принял решение возвращаться домой.



«По обращению Министерства обороны несколько глав субъектов находятся здесь, депутаты Госдумы и Совета Федерации. Мероприятие у нас в рамках взаимодействия России и Сирии. Мы привезли из Бурятии подарки сирийским детям. Запланирована встреча с земляками, которые находятся в служебной командировке. С учетом ситуации в городе, буду всеми возможными способами в кратчайшее время добираться домой», - сообщил он во вчерашнем



Фото: пресс-служба правительства Бурятии Напомним, вчера ранним утром, когда на улан-удэнской ТЭЦ-1 произошла авария, Алексей Цыденов находился в командировке в Сирии. Однако, узнав о происшествии, руководитель республики сразу принял решение возвращаться домой.«По обращению Министерства обороны несколько глав субъектов находятся здесь, депутаты Госдумы и Совета Федерации. Мероприятие у нас в рамках взаимодействия России и Сирии. Мы привезли из Бурятии подарки сирийским детям. Запланирована встреча с земляками, которые находятся в служебной командировке. С учетом ситуации в городе, буду всеми возможными способами в кратчайшее время добираться домой», - сообщил он во вчерашнем видеообращении к горожанам Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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