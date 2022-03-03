Екатерину Кочетову утвердили зампредом правительства Бурятии

В итоге, несмотря на отсутствие прямой критики Екатерины Кочетовой, против ее назначения высказались 17 депутатов. 37 проголосовали «за», чем обеспечили ей новую должность.





Напомним, Екатерина Кочетова стала министром экономики в декабре 2019 года. До этого она работала заместителем министра промышленности и торговли РБ, а ранее - зампредом Комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Уже спустя несколько месяцев после назначения министром Екатерина Кочетова прославилась на всю страну фразой «у нас с голоду еще никто не умер», сказанной на одном из совещаний в Хурале в ходе обсуждения мер поддержки пострадавшего от пандемии населения. Ее высказывание долго обсуждали федеральные СМИ, на него обратил внимание даже известный оппозиционный политик, который сейчас отбывает наказание в колонии.



Отметим, работа возглавляемого Кочетовой министерства нередко подвергалась критике со стороны депутатов Хурала, а также привлекала внимание прокуратуры республики.



На сегодняшней сессии Хурала депутаты обсуждали решение главы Бурятии назначить министра экономики Екатерину Кочетову зампредом правительства республики. Она продолжит занимать министерский пост, но при этом ей будут подчиняться минпром и фонды поддержки бизнеса. Она будет курировать экономический блок правительства, развитие малого и среднего бизнеса, а также инвестиционную сферу.У депутатов нашлось немало вопросов по поводу этого кадрового решения. Прежде всего, Буда-Ширап Батуев поинтересовался, зачем правительству Бурятии столько зампредов и ограничено ли их количество. Ответ на этот вопрос дал руководитель администрации главы и правительства РБ Баир Цыренов. Он расплывчато сообщил, что это решение целесообразно и продиктовано служебной необходимостью.Его тезка – депутат от КПРФ Баир Цыренов – задал вопрос по поводу увеличения бюджетных расходов в связи с кадровой перестановкой. На этот вопрос решил ответить лично глава Бурятии Алексей Цыденов.- Фонд заработной платы не меняется, количество зампредов не меняется, - ответил он. И добавил, что это не новая должность, просто Екатерина Кочетова приходит на смену прежнему зампреду, выполнявшему еще и функции министра промышленности Антону Виноградову, который уволился в октябре прошлого года.Тем не менее, оппозиционные депутаты попытались выяснить, на какую конкретную сумму увеличится зарплата конкретно Екатерины Кочетовой. И на этот вопрос она решила ответить сама.- Заработная плата у меня увеличивается на 3 тысячи без учета НДФЛ. Такая у меня будет надбавка, - сказала она.В своем выступлении она рассказала о мерах поддержки бизнеса в связи с недавними санкциями, о грядущей реорганизации различных фондов поддержки предпринимательства, которые сегодня разрознены. О борьбе с безработицей и перспективами в сфере туризма.Конкретно к Екатерине Кочетовой у депутатов претензий не нашлось. Однако некоторые парламентарии критиковали кадровую политику правительства, обращая внимание на слишком частые перестановки.- У нас в кадровой политике большая текучка, - говорил депутат Баир Цыренов. - По разным причинам – кого-то уводят в наручниках, кто-то на зарплату в полтора миллиона уходит (речь о прежнем зампреде – Антоне Виноградове – прим. авт.)При такой текучке, уверен депутат, происходит ситуация, когда новый руководитель не отвечает за ошибки предыдущего, а с учетом постоянных структурных изменений «получается, что никто не за что не отвечает».Фото: пресс-служба правительства Бурятии