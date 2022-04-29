В Бурятии прошло собрание Ассоциации депутатов-коммунистов

Ассоциация депутатов-коммунистов объединяет 209 человек. Это депутаты Хурала из фракции КПРФ, депутаты-коммунисты муниципального уровня, а также главы поселений, придерживающиеся коммунистического мировоззрения, их помощники. Также в Ассоциацию входит депутат Гос. Думы, лидер БРО КПРФ Вячеслав Мархаев - возглавляет Ассоциацию. Заседание началось с гимна СССР.«Было немало моментов, когда на нас оказывалось давление. Но мы стойко идем к своей цели», - отметил в своем выступлении Вячеслав Мархаев, подчеркнув, что депутаты-коммунисты в Гос. Думе инициируют и поддерживают законопроекты, направленные на развитие страны, защиту политических, экономических, социальных прав и свобод российских граждан.«К сожалению, значительная часть законопроектов, инициируемых фракцией КПРФ в Государственной Думе, парламентским большинством игнорируется или отклоняется», выступил он, приведя конкретные примеры.Одной из главных тем стала реформа власти, которая идет в России.«У регионов становится все меньше и меньше реальной власти. Все меньше реальных средств для реализации своих полномочий. Большая часть регионов погружена в долговую яму и стоит перед федеральным Центром с протянутой рукой. Надо не сокращать, а расширять полномочия регионов, перераспределять в их пользу налоговые доходы, расширять выборность власти населением на региональном и муниципальном уровнях», - сказал Вячеслав Мархаев.Негативное отношение к реформе власти высказали и другие ораторы. Они увидели в ней централизацию власти и уменьшение демократических механизмов, что может кое-где привести к несменяемости власти. Отрицательно воспринято введение дистанционного электронного голосования и другие российские новинки, коррективы избирательного законодательства.Как заявил депутат Хурала Виктор Малышенко, состоявшиеся и идущие изменения законодательства в области выборов, местного самоуправления, государственной власти – серьезны. «Это, безусловно, повлечет дальнейшее существенное усложнение нашей партийной деятельности», - предупредил он.Но Виктор Малышенко призвал соратников все равно не сдаваться и участвовать в избирательных кампаниях.Он сообщил, что российским парламентом в I чтении уже принят федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Новинка говорит о ликвидации поселковых и сельских советов – упразднении самого близкого к населению уровня власти (поселенческого).В ходе заседания собравшимся напомнили о конкретных шагах, например, депутатов фракции КПРФ в Хурале, Улан-Удэнском горсовете, сельских райсоветах по противодействию различным нарушениям и решению проблем избирателей. Положительный опыт депутатов-коммунистов призвали обобщать, обсуждать и распространять путем создания единой информационной среды.Выступили ораторы из самых разных мест республики – сельских поселений «Курбинское», «Шалутское», «Новоильинское», Кабанского и Тункинского райсовета. Конечно, было выступление депутатов Хурала и Улан-Удэнского горсовета. Дали слово гостям - коммунистам из Иркутской области, посетившим заседание Ассоциации.«Депутатам-коммунистам крайне важно максимально подробно освещать свою работу, быть на постоянной связи со своими избирателями», - отметил один из выступивших. Надо активнее использовать социальные сети и другие современные методы коммуникации.Депутат Хурала Баир Цыренов обратил внимание товарищей на то, что у депутатов много текущей работы по решению «хозяйственных» проблем избирателей.«Эти вопросы затягивают. Но важно помнить, что мы - депутаты-коммунисты», - подчеркнул он. Депутат выступил против того, чтобы достижения депутатов-коммунистов по улучшению жизни народа, шли «в копилку» нынешней буржуазной власти. Он отметил, что результаты, которые достигнуты благодаря коммунистам, люди не должны считали заслугой существующей системы, существующей власти... Это надо разъяснять.Так же Баир Цыренов указал, что сегодняшняя власть пытается использовать в своей работе коммунистические символы.Но при продвижении программы КПРФ в народ, коммунистов призвали говорить не только об ее экономических сторонах (к примеру, о национализации стратегических отраслей), но и нравственных, духовных сторонах.Как было отмечено, к сожалению, реском КПРФ порой сталкивается с тем, что депутаты-коммунисты в районах Бурятии не участвуют в жизни районной парторганизации и данный недостаток надо устранять.Среди направлений, которые надо усилить – дальнейшее партийное строительство. Прозвучало предложение, чтобы каждый коммунист в течение года приводил в ряды партии одного надежного товарища. Также надо усилить работу в среде сторонников КПРФ и наращивать агитацию, особенно посредством Интернета.Заседание прошло в деловой, конструктивной обстановке.В заключительной части состоялась церемония награждения отличившихся коммунистов. Также было принято заявление Ассоциации, в котором главу и правительство Бурятии призвали широко отметить в республике 100-летие СССР.