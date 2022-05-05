Депутатам Хурала Бурятии придется заседать бесплатно

Один из членов бурятского парламента Виктор Мальцев так активно сражался в суде со своим работодателем, что ненароком спровоцировал отмену нормы в республиканском законе, обязывающую оплачивать всем депутатам дни, которые они провели на заседаниях. Теперь те из них, кто работает не на себя, столкнутся с понижением зарплат пропорционально их активности в Хурале. Если, конечно, эти расходы не возложат на бюджет Бурятии.В конце прошлого года депутат Хурала Виктор Мальцев на одной из сессий завел разговор об уровне зарплат в республике. Он рассказал о том, сколько получает сам, будучи машинистом электровоза, - 100 тыс. рублей в месяц. И это, по его мнению, крайняя черта.- Это нижний порог бедности. За ним – нищета, – эмоционально вещал депутат. – А 20 тыс. рублей – это зарплата рабов. Потому что прожить на эти деньги невозможно. Задача народа - размножаться, богатеть и радоваться. Я не могу поздравить жителей Бурятии с Новым годом с улыбкой на лице. Это не Новый год, когда холодильник пустой.Видимо, чтобы не скатиться за эту самую черту и продолжить «размножаться, богатеть и радоваться», Виктор Мальцев подал в суд на своего работодателя – РЖД, которые, по его мнению, не доплачивали ему в течение длительного периода.Чтобы немного прояснить ситуацию, расскажем немного о классификации депутатов. Они делятся на освобожденных и неосвобожденных. Первые – это председатели хуральских комитетов и их замы, работающие в Хурале постоянно, а значит, у них не остается времени на все остальное. Они больше нигде, как правило, не работают и получают зарплату из бюджета. Вторые – это все остальные, кому с должностями не повезло. Они могут работать в других организациях, возглавлять их и т. д., и из бюджета им выплачиваются лишь средства на депутатскую деятельность: на зарплаты помощникам, проезд и прочие компенсации.Виктор Мальцев относится к неосвобожденным, поэтому и работает машинистом, это его основная трудовая деятельность. Однако время от времени он вынужден покидать свое рабочее место по уважительной причине – заседания сессий Хурала и т. п.Так вот эти дни, согласно республиканскому Закону «О статусе депутата Народного Хурала Республики Бурятия», работодатели должны оплачивать своим работникам-парламентариям.И Виктор Мальцев получал эти деньги вплоть до 2019 года. Потом работодатель решил, что с него довольно, и перестал платить за общественную нагрузку своего работника.С этим и был связан иск господина Мальцева, требовавшего возместить ему недоплаченные деньги за весь период с 2019 года. Сначала он озвучил сумму примерно в 234 тыс. рублей. Потом увеличил ее до 255 тыс. рублей. Плюс услуги юриста и прочие судебные расходы.Юристы РЖД, конечно, не согласились с требованиями народного избранника. Во-первых, они заявили, что все вопросы – к Хуралу, который, по логике, и должен оплачивать своим депутатам дни заседаний. Во-вторых, указали на федеральное законодательство, где нет никаких норм, обязывающих работодателей платить своим работникам-депутатам за пропущенные рабочие дни.«В соответствии с положениями Федерального закона №184-ФЗ субъекты Российской Федерации вправе установить компенсации, выплачиваемые за счет средств соответствующих бюджетов», - описывает суд позицию РЖД.Что касается выплат до 2019 года, то, как уверяли юристы в суде, кадровики начисляли их по ошибке – они посчитали, что Мальцев, уезжая на сессию, отбывает в командировку, однако «работник направляется в командировку для выполнения трудовых функций и в интересах работодателя. Выплата работнику, направленному в представительный орган субъекта для выполнения обязанностей депутата, противоречит положениям Трудового кодекса, поскольку предоставляет такому работнику больше гарантий».Однако суд первой инстанции не внял позиции РЖД, ведь республиканский закон о статусе депутата Хурала прямо предписывает – надо платить. Правда, сумму судьи уменьшили и присудили выплатить Мальцеву чуть более 130 тыс. рублей плюс расходы на юриста – 15 тыс. рублей.Но юристы РЖД, судя по всему, ребята не из робких. И то, что прописано в республиканском законе, для них не помеха. Параллельно они подали в Верховный суд заявление о том, что норма, обязывающая их платить работникам-депутатам, противоречит федеральному законодательству. И выиграли.«Решением Верховного суда Республики Бурятия признан не действующим с момента вступления в законную силу решения п. 4 ст. 23 Закона республики «О статусе депутата Народного Хурала Республики Бурятия», которым предусмотрено, что депутату Народного Хурала, освобожденному от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту основной работы, на время осуществления депутатской деятельности в Народном Хурале или в его органах, а также за время его работы с избирателями, выплачивается средний заработок по основному месту работы», - сообщили в Верховном суде.Суд пришел к выводу, что эти положения закона действительно противоречат нормам федерального закона. Впрочем, решение пока еще не вступило в законную силу.В то же время РЖД обжаловали и решение по Мальцеву, приведя в суде апелляционной инстанции еще ряд аргументов. Они снова сослались на федеральное законодательство и упомянули вышеназванное решение об отмене нормы республиканского закона.«По мнению апеллянта, расходы по выплате среднего заработка депутату Народного Хурала РБ, освобожденному от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту основной работы на время осуществления депутатской деятельности в Народном Хурале, подлежат возмещению из республиканского бюджета», - констатировали юристы РЖД. Причем, по их мнению, тот же Закон «О статусе депутата Народного Хурала» не говорит прямо, кто должен платить парламентарию за нахождение на сессии, – работодатель или бюджет.«Со ссылкой на судебную практику Верховного суда РФ и судов общей юрисдикции других регионов считают, что Трудовой кодекс РФ не содержит положений, которые бы обязывали работодателя выплачивать работнику средний заработок на период исполнения государственных или общественных обязанностей», - приводит суд позицию РЖД.Однако судьи Верховного суда также не согласились с железнодорожным монополистом:«Доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что решением Верховного суда РБ от 1 апреля 2022 года п. 4 ст. 23 Закона Республики Бурятия «О статусе депутата Народного Хурала Республики Бурятия» признан недействующим, не влекут отмены решения суда первой инстанции, поскольку судом удовлетворены требования истца за период с ноября 2020 года по июль 2021 года... так как Мальцевым В. В. заявлялся иной, предшествующий обращению в суд с административным иском ответчиком период. Следует также отметить, что решение Верховного суда РБ от 1 апреля 2022 года на дату апелляционного рассмотрения настоящего дела не вступило в законную силу», - пришли к выводу в Верховном суде.В итоге попытка обжаловать решение провалилась. И РЖД все же придется выплатить Мальцеву причитающиеся ему компенсации.Но интересно другое – отмена пункта закона, обязывающего работодателей оплачивать депутатам дни, когда они участвуют в заседаниях, коснется не только Мальцева – в Хурале полно народных избранников, работающих по найму, и по ним это решение также ударит, если вступит в законную силу.То есть борьба Виктора Мальцева коснулась в итоге всех депутатов. Кроме разве что тех, кто сам себе хозяин, а таких в республиканском парламенте немало.Конечно, решение Верховного суда об отмене этого пункта закона можно еще обжаловать. Но это уже совсем другая история.Фото: «Номер один»