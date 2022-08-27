«Новую жизнь надо начинать сегодня!»

Матхеев Семен Сергеевич родился 27 октября 1980 года в Улан-Удэ. Окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Информационные системы в экономике». Квалификация: инженер-экономист. С отличием прошел обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства.Занимался предпринимательской деятельностью в сфере разработки компьютерных вычислительных систем. Возглавлял филиалы крупных федеральных компаний финансового рынка: ЗАО «ГУТА-Страхование», АО «Инвестиции и финансы», «Центральное страховое общество». В настоящее время директор филиала страховой компании «Абсолют».Семен Матхеев – председатель регионального Отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», заместитель председателя Общественного совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия.– У меня было счастливое детство. Отец – преподаватель физики и математики – работал в технологическом университете. Мама – бухгалтер. Наша обычная советская семья жила в общежитии ВСГУТУ. Мы с братом много времени проводили на улице, играли с друзьями в пробки, футбол, ходили друг к другу в гости. «Общаговские» дети отличаются от других. Они более активные, коммуникабельные, открытые. Это была хорошая школа жизни.Нашими соседями были люди культурные, высокообразованные. Помню, как любил ходить в гости к Сергею Герасимовичу Шапхаеву (депутат Верховного Совета СССР, ученый, эколог, защитник озера Байкал. – Прим. авт.). Сергей Герасимович рассказывал мне много интересного о своей работе, о природе, о Байкале. Я всегда поддерживал с ним добрые отношения.Когда исполнилось 14 лет, мы переехали в квартиру в 18 квартале. Там сложилась своя атмосфера. Никогда не было никаких различий в национальном плане и в том, кто как одет, какой достаток имеет семья. Позже появились движения субкультур, которые поделили молодежь по районам и «идейным» предпочтениям: чанкайшисты, хунхузы и пр. Конечно, были и драки, и мальчишеские разборки. Но уже тогда я быстро понял, что махать кулаками и решать споры с помощью интеллекта это абсолютно разные вещи. Всегда предпочитал второй вариант, и ко мне прислушивались.Все это были просто подростковые забавы, ничего серьезного. И сегодня со многими мы встречаемся и с теплом вспоминаем нашу «кварталовскую» юность.– Я ходил на бокс, мы тренировались в Лицее № 24. Выиграл городские соревнования, а потом и республиканские. Были травмы, четыре раза мне ломали нос. Но даже когда чувствовал адскую боль, бой не останавливал – характер не позволяет. Многие мои товарищи стали мастерами спорта, показали большие спортивные достижения. Я очень ими горжусь.– Учился в 19-й школе, затем в 14-й гимназии. Учеба давалась легко. Например, мог сдать на «отлично» экзамен по математике после пары дней подготовки. У меня больше математический склад ума, я, скорее, рациональный человек. Петь, рисовать, честно скажу, не умею.В нашей семье очень ценится образование. Даже не представляете, сколько у нас дома было книг! Я до сих пор ежедневно читаю и считаю это самой полезной привычкой.Безмерно благодарен своим учителям, ведь именно они сформировали меня как личность.– Я не был романтиком в детстве. Не стал им и сейчас. Сразу решил, что буду предпринимателем. Свое решение воплотил в жизнь.– Хотел строить свое будущее собственными руками и умом, получать за свой труд по заслугам, в зависимости от стараний и усилий. А не по блату, протекции или чему-то еще. Предпринимательство в этом смысле – лучшее решение.Еще со второго курса ВСГУТУ стал работать в компании, специализирующейся на компьютерах. Мы их возили, устанавливали программы. Я выполнял не только работу менеджера, но и грузчика, разнорабочего. Иногда ночью на вокзале встречали груз с проходящих поездов. Столько коробок натаскался!Зато помимо стипендии у меня были собственные деньги. Я уже в 17 лет начал жить самостоятельно.– Моя семья – я и трое детей. Они мое безграничное счастье и гордость. Сын учится в московском вузе на бизнес-аналитика, ему 22 года. Две дочки 8 и 9 лет. Общаемся с ними на равных, все вопросы вместе обсуждаем. Порой спорим. Хочу, чтобы они выросли самодостаточными, ни от кого не зависели. Мне не нравятся новые тенденции, когда говорят, что женщине надо выгодно выйти замуж и всю жизнь сидеть на шее своего мужчины в полной материальной зависимости от него. Мне кажется, это ложные идеалы. Всякое может случиться, например развод. И что тогда? Стремлюсь, чтобы мои дочери получили хорошее образование и стали профессионалами в своем деле. В каком именно, они сами выберут. Главное – чтобы у них была интересная жизнь.– Бизнес, как и любая созидательная деятельность, нуждается в защите. Как лидер регионального Отделения «Деловой России», я занимаюсь защитой бизнеса, созданием благоприятных условий для его развития в Бурятии. Это общественная организация.Работы проделано много, но я пришел к выводу, что общественная и политическая деятельность по эффективности разные вещи. Политика – более действенный рычаг. А от уровня развития бизнеса напрямую зависит качество жизни всех людей Бурятии. Ведь бизнес сегодня – это и промышленность, и аграрный сектор, и сфера услуг, в том числе коммунальных, и экология. Главное – это рабочие места и достойная оплата труда, налоги в бюджеты всех уровней, решение социальных вопросов.– Есть оппозиция «ПРОТИВ». Ее удел – популистские лозунги, митинги. Чем хуже мы живем – тем лучше для этой оппозиции. Чем сильнее трудности и выше протестные настроения в обществе – тем больше поводов для хайпа и самопиара. В итоге – получение насиженных теплых мест с привилегиями в Госдуме, региональных парламентах.Что мы видим, например, со стороны КПРФ? За почти тридцать лет своего существования эта партия ни разу не попыталась реально что-то изменить к лучшему. Не буду уже приводить хрестоматийный пример, как Зюганов «слил» свою предвыборную кампанию в далеком 1996 году, без боя уступив победу Ельцину. В отдельных регионах, где кандидаты от КПРФ прорвались на губернаторские посты, ничего хорошего тоже не вышло. В той же Иркутской области все обернулось громкими коррупционными скандалами, хищнической вырубкой лесов, «прихватизацией» госсобственности и бюджетных средств.Мы – оппозиция «ЗА». Мы поддерживаем курс на благие преобразования в Бурятии. Но предлагаем осуществлять их быстрее, качественнее, масштабнее. Люди не могут ждать, пока перемены к лучшему дойдут до каждого села, каждого городского микрорайона. Новую жизнь надо начинать сегодня!– Прежде всего надо вернуть интерес к политике большинства жителей Бурятии. Бояться или стесняться тут нечего. Если каждый гражданин начет больше разбираться в политике, экономике, будет знать свои права и обязанности, понимать, как функционирует государство, что оно ему должно, а что он должен делать сам, тогда все вместе мы сможем поменять реальность.Нужно больше продвигать молодых, перспективных людей на госслужбу. Снижать налоги для среднего и малого бизнеса. Бизнес, начиная от самозанятых, небольших ИП и заканчивая крупными компаниями, – авангард нашего гражданского общества. Самые активные, прогрессивные люди.Повышение доходов населения – главная идея экономической программы партии «Новые люди» и моей как кандидата на должность главы Бурятии. Любой житель республики должен иметь возможность достойного заработка.Я считаю, что малый бизнес надо вообще от налогов освобождать. Он и так выполняет свою социальную функцию – предоставляет работу людям. Освободившиеся средства субъекты МСП могли бы направлять на свое развитие, новые технологии, современное оборудование, что позволило бы получить долгосрочный мультипликативный эффект.Львиная доля налогов должна оседать там, где они платятся. Очень важно, чтобы человек, который платит налоги, знал, на что они потом идут, видел, как меняется к лучшему жизнь вокруг.Это будет стимулом и для чиновников. Сейчас главы районов получают деньги из республики. А если бы получали деньги от налогов «снизу», то сразу задумались бы о развитии благоприятного инвестиционного климата. На эти деньги можно решить многие социальные задачи. Появилось бы понимание, для чего району нужно создавать новые производства.– В Бурятии много думающих, успешных людей, которые сумели наладить свою жизнь не уповая ни на государство, ни на власть. В нашей партии «Новые люди» объединились молодые, энергичные предприниматели и просто неравнодушные сограждане всех возрастов.Вместе с вами нам предстоит изменить систему. Дать людям рычаги влияния на политику, ослабить излишний контроль государства над всеми сферами жизни. Нужно больше свободы в выражении мнений, здоровой конкуренции в политике и управленческой сфере. Развивать сообщества людей, объединенных общими интересами и целями, территорией, культурой: родителей, педагогов, врачей, автомобилистов, аграриев, экологов, ученых. Через сообщества будут решаться наиболее значимые социальные, экономические и политические задачи, как через ТОСы сегодня успешно решаются вопросы благоустройства сельских поселений и городских микрорайонов.В Бурятии есть все для устойчивого развития: талантливые люди, природные ресурсы, огромные территории, священный Байкал. Ведь новая жизнь всегда начинается сегодняБеседовал Станислав Соколов