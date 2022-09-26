Политика и власть 26.09.2022 в 12:09

Глава Бурятии пригрозил мобилизацией тем, кто наживается на мобилизации

«Лучше верните цены назад», предупредил Алексей Цыденов
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии пригрозил мобилизацией тем, кто наживается на мобилизации
Глава Бурятии продолжает встречи с мобилизованными жителями республики. Он посетил воинские части в Кяхтинском районе, где встретился с тремя подразделениями.

«Главная цель поездки - помочь ребятам. Для этого со мной выезжают представители военного комиссариата и прокуратуры. Выявили несколько фактов мобилизации тех, кого не должны были призывать. Среди них студент и многодетные отцы. По каждому случаю проведут проверку. Ребята отправятся домой», - пообещал Алексей Цыденов.

По словам главы, звучали обращения помочь узаконить гражданские отношения. Для этого во все подразделения выехали представители ЗАГСа.

Много вопросов было по выплате кредитов и ипотеке.

«Мобилизованные могут оформить кредитные каникулы. И им помогут сделать это на месте. Во все подразделения выезжают представители банков», - заверил руководитель региона.

Отдельно глава обратился к работодателям.

«За всеми мобилизованными сохраняются рабочие места. Во всех организациях не зависимо от формы собственности. Сохраняются места без расторжения трудового договора. Как вариант, мобилизованного можно отправить в отпуск без содержания, тогда, на его место, временно можно взять другого сотрудника. Но если будут выявлены случаи увольнения мобилизованных, мы примем самые серьезные меры по отношению к нерадивым работодателям», - сказал Алексей Цыденов.

Также он высказался по поводу роста цен в магазинах спецодежды и обмундирования, на что пожаловались мобилизованные жители республики.  

«Ребята рассказали, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах. Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажиться в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад, а то вам придется самим готовится к мобилизации, дойдем до каждого», - пригрозил глава Бурятии.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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