Политика и власть 16.10.2022 в 12:57

На Байкале под угрозой вырубки оказались 68% лесов

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму новый законопроект
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Текст: Евгения Гармаева
На Байкале под угрозой вырубки оказались 68% лесов

Дикие леса вокруг озера очень ценны и привлекательны для лесозаготовителей, а законопроект ( № 161119-8), который внесли в Госдуму сенаторы и депутаты, открывает возможность вырубать деревья и зарабатывать на этом, сообщает пресс-служба Гринпис. Напомним, что проводить сплошные рубки в границах объекта всемирного наследия «Озеро Байкал» в 1999 году запретили именно для того, чтобы сохранить эту хрупкую экосистему.

 Как добавляют в пресс-службе экологической организации, после того, как законопроект вступит в силу, нетронутыми останутся только леса в границах заповедников, заповедных и особо охраняемых зон нацпарков, а также некоторых заказников. У них есть дополнительная защита — сплошные рубки на их территориях запрещены их режимом охраны. Но это - меньшая часть лесов в центральной экологической зон.

 Сплошные рубки, в том числе санитарные, в диких, нетронутых лесах фактически формируют новый ландшафт: там, где была лесная экосистема с присущими ей обитателями ― растениями и животными, ― теперь пустые пространства безлесных территорий, значительно менее ценных в природоохранном смысле. Там, где лес вырубили полностью, исконный ландшафт восстановится очень не скоро, а на крутых горных склонах у Байкала может и не восстановиться вовсе.

 Российский Гринпис, а также научный совет РАН по лесу, Минприроды РФ, Рослесхоз, общественные деятели и учёные Иркутской области считают, что из законопроекта необходимо убрать норму, разрешающую проводить у Байкала сплошные санитарные рубки, чтобы не нанести ему непоправимый ущерб.

 

Фото: Номер один

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Байкал защита байкала Гринпис

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