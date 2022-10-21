Политика и власть 21.10.2022 в 08:28

Глава Бурятии: Никаких ограничений в республике вводиться не будет

Алексей Цыденов объяснил, что значит режим базовой готовности
A- A+
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии: Никаких ограничений в республике вводиться не будет
Все мобилизованные из Бурятии бойцы получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, сообщил на своей странице в Телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.

«Такое решение приняли по поручению и при поддержке Юрия Трутнева все дальневосточные регионы. Постановление подписано», - сказал он.

Также Алексей Цыденов сообщил, что своим указом утвердили в республике уровень базовой готовности. Напомним, ранее президент Владимир Путин ввёл четыре уровня готовности в регионах России: максимальный уровень реагирования, средний уровень, повышенная готовность и уровень базовой готовности.

По словам главы Бурятии, базовой уровень готовности означает, что:

- На территории республики уполномоченные ведомства в кратчайшие сроки дополнительно проверят места массового пребывания людей и в дальнейшем усилят контрольно-надзорные мероприятия в таких местах.

- Также будет усилен пропускной режим в места массового пребывания людей, учреждения культуры, спорта, образовательные учреждения.

- Документом дополнительно прописано (но в Бурятии уже проводится в рамках подготовки объектов к зиме) проверка готовности средств пожаротушения и иного имеющегося аварийно-спасательного оборудования.

Эти же действия рекомендовано провести главам муниципальных образований.

«Важно: для жителей Бурятии не будет вводиться никаких ограничительных мер, которые каким бы то образом повлияли на обычный, ежедневный порядок жизни», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Фото: «Номер один»
Теги
спецоперация

Все новости

Глава Бурятии: Никаких ограничений в республике вводиться не будет
21.10.2022 в 08:28
Экспедитора из Бурятии принуждают выплатить 4 миллиона за испорченное пиво
21.10.2022 в 06:00
Осужден житель Бурятии, спаливший дом бывшей сожительницы, которая чудом смогла выбраться из него с детьми
20.10.2022 в 17:55
Кто сказал, что нету места буузам на войне?
20.10.2022 в 17:32
В Бурятии падает выдача POS-кредитов
20.10.2022 в 17:01
Полиция опубликовала видео погони за пьяным водителем в Улан-Удэ
20.10.2022 в 16:59
В Улан-Удэ по поручению мэра обследовали 83 гарантийные дороги
20.10.2022 в 16:46
МегаФон увеличил мощности центра исследования абонентского оборудования
20.10.2022 в 16:42
Удачная покупка
20.10.2022 в 16:36
В Улан-Удэ ищут кладбищенских воров
20.10.2022 в 16:19
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
Арадай Хуралай һунгамалнууд эмшэдтэй уулзаба
20.10.2022 в 11:21
Глава Бурятии посетил мобилизованных жителей республики на Запорожье
Условиями жизни и быта военных Алексей Цыденов остался доволен
20.10.2022 в 08:29
В Улан-Удэ депутаты горсовета предложили оформить автопавильоны на остановках в едином стиле
В Бурятии до конца 2022 года исполнят более 700 наказов избирателей
19.10.2022 в 16:42
Депутаты Хурала Бурятии выступили против инициативы снять с коллег бронь
Инициативу партии «Справедливая Россия» они считают пиаром
18.10.2022 в 09:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru