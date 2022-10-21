Глава Бурятии: Никаких ограничений в республике вводиться не будет

Все мобилизованные из Бурятии бойцы получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, сообщил на своей странице в Телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.«Такое решение приняли по поручению и при поддержке Юрия Трутнева все дальневосточные регионы. Постановление подписано», - сказал он.Также Алексей Цыденов сообщил, что своим указом утвердили в республике уровень базовой готовности. Напомним, ранее президент Владимир Путин ввёл четыре уровня готовности в регионах России: максимальный уровень реагирования, средний уровень, повышенная готовность и уровень базовой готовности.По словам главы Бурятии, базовой уровень готовности означает, что:- На территории республики уполномоченные ведомства в кратчайшие сроки дополнительно проверят места массового пребывания людей и в дальнейшем усилят контрольно-надзорные мероприятия в таких местах.- Также будет усилен пропускной режим в места массового пребывания людей, учреждения культуры, спорта, образовательные учреждения.- Документом дополнительно прописано (но в Бурятии уже проводится в рамках подготовки объектов к зиме) проверка готовности средств пожаротушения и иного имеющегося аварийно-спасательного оборудования.Эти же действия рекомендовано провести главам муниципальных образований.«Важно: для жителей Бурятии не будет вводиться никаких ограничительных мер, которые каким бы то образом повлияли на обычный, ежедневный порядок жизни», - подчеркнул Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»