В Улан-Удэ депутат горсовета проверил проблемные объекты своего округа

Накануне, 27 октября депутат улан-удэнского горсовета Денис Гармаев совместно с представителями администрации района и ответственных ведомств в рамках выезда проверил состояние объектов на 25 городском округе.

Первым делом выехали на Ключевскую 58а. Здесь жители страдают из-за плохой дороги, соединяющей улицы Ключевская и Тобольская, а также поселок Сосновый. Несмотря на то, что дорога проездная, в обычное время здесь весьма высокий поток машин, не говоря уже о часе пик. Однако нет ни асфальтирования, ни тротуаров.







«Уже много лет дорога находится в очень плачевном состоянии - машины не могут проехать с нормальной скоростью. Поток машин очень большой, ведь участок соединяет автотранспорт с жилыми районами, со школой, с детским садом, с проездом до улицы Жердева, с частным сектором, а также спортивным комплексом. По этому вопросу мы приняли ряд решений для изучения и изыскания средств, а также дальнейшего финансирования. Возможно, в следующем году уже будет готовое решение. Сейчас проанализируют потоки автомобилей, изучат и рассчитают смету, будет принято затем решение», - объяснил депутат Денис Гармаев.

Кроме того, острая проблема стоит с грейдированием дороги, ведущей в поселок Сосновый. Сейчас после осадков здесь образуются большие ямы, что затрудняет движение авто. Глава Октябрьского района Андрей Муравьев дал поручение, чтобы участок поставили в график отсыпки дорог, тогда грейдирование будет проходить регулярно весной и осенью.







Позднее коллектив съездил в поселок Сосновый, где фиксировали вопрос с некрытыми колодцами. Затем Денис Гармаев посетил территорию рядом с бурятским лукодромом напротив моста «Богатырский». Дело в том, что во время дождей грунт перед входом в тоннель размывают потоки воды. Вода бежит как с моста, так и с территории лукодрома. В итоге жители не могут банально перейти тоннель, который превращается в ручей.

«Здесь достаточно большой частный сектор и обсуждали два вопроса – по водоснабжению и водоотведению. По водоснабжению стоит вопрос о передаче обслуживания сетей - непосредственно колодцев. Они сейчас находятся в плохом состоянии и небезопасны для населения – колодец без крышки. Мы установили сроки принятия решений, которые включают в себя передачу этих сетей Водоканалу, чтобы их обслуживали, чтобы они были закрыты и внешне хорошо выглядели» - отметил депутат Денис Гармаев.

Вопрос с потоками воды у моста требует более длительного разбирательства.







«На сегодняшний момент решаем проблему с главой Октябрьского района Андреем Муравьевым и пришли к тому, что требуется создать рабочую группу, и, возможно, провести совместное совещание с приглашением всех лиц, от которых зависит устройство ливневок», - отметил Денис Гармаев.

Далее коллектив посетил дом по улице Краснофлотская 6, в 41-ом квартале. За один только год в этом доме зафиксировали 9 длительных отключений электроэнергии. Жители сидели без света по 4-5 часов. Как выяснилось, проблема заключается в износе сетей. Принято решение до лета решить вопрос с выделением средств на прокладку нового кабеля.

«В общей сложности проблема перебоя с электричеством нас беспокоит с 2019 года. В 2019 году у нас впервые было отключение трех фаз от трансформаторной подстанции, которая находится недалеко. Тогда «Россети» нашли прорыв в земле, и установили муфту. И до 2022 года мы жили нормально. А 3 сентября у нас было отключение сразу в 3 подъездах нашего дома, и наш дом пересадили на один кабель. В данный момент мы находимся на 1 кабеле, хотя их было два – по одному кабелю на 3 подъезда, всего у нас 6 подъездов», - рассказала Татьяна Афанасьева, местный председатель ТСЖ.

Последним пунктом назначения в рамках выезда стал участок по улице Тобольская 99. Здесь стоит вопрос по установлению детской или спортивной площадки вместо незавершенной стройки на площади 800 кв.метров. Стройка была заброшена несколько лет назад, участок пустует, а имеющиеся строения постепенно разваливаются.







«На сегодняшний момент этот заброшенный участок находится в подвешенном состоянии. Давно он отводился для строительства пристроек. Но затем в определенные сроки строительство не было выполнено, а человек, который брал на себя обязательства по строительству - просто пропал. Есть судебные решения, работают судебные приставы, однако не могут человека найти», - объяснил депутат улан-удэнского горсовета.

Как отметил Денис Гармаев, вместе с главой Октябрьского района было решено привести необходимые документы в соответствие. После урегулирования этого вопроса, заброшенное строение можно будет ликвидировать и вместо него построить детскую или спортивную площадку. Кроме того, в микрорайоне обсуждается вопрос с проведением уличного освещения, а также заменой дорожного покрытия между домами.

Фото: Номер один