Депутаты горсовета Улан-Удэ проверили ход строительства дорог

Комитет по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-удэнского горсовета провел выездное совещание, целью которого стал контроль за строительством дорог и сетей водоснабжения.Первым депутаты обследовали участок ремонтируемой дороги по улицам Путейская-Клыпина-Шульца. Стоимость работ – 18 млн рублей. Ранее городские власти уже высказывали свои замечания подрядчику, однако многие из них не устранены до сих пор.- До 15 ноября подрядчик обязуется закончить, а также представить всю недостающую исполнительную документацию, после чего будут подписаны объемы работ, - докладывала депутатам заммэра по строительству Татьяна Матвеева. - За срыв сроков производства работ после подписания акта приемки подрядной организации будет выставлена неустойка за каждый день просрочки.Между тем, депутаты обратили внимание на некоторые ошибки при устройстве тротуаров. Например, народных избранников возмутил тот факт, что бордюры отсыпаны песком, а не более твердым грунтом.- Сейчас первые дожди пройдут, песок смоет, и останутся бетонные обоймы, которые будут торчать. Которые просто травмоопасны, - говорили депутаты горсовета.- У нас много островков остается, которые не засыпаны грунтом. Эти моменты в мероприятиях нужно учитывать, чтобы эти безобразия не повторились. А то получилось, что у нас тротуары сделаны, в эту часть мы не благоустроили. То есть нет завершенности, есть ощущение, что мы какой-то недострой принимаем, - обращал внимание на печальную тенденцию председатель комитета по градостроительной политике горсовета Василий Цыремпилов.Обратили внимание депутаты и на торчащую из земли толстую проволоку.- Вот так у нас подрядчики работают. Кто-нибудь зацепится, ребенок упадет – и кто потом отвечать будет? – вопрошал председатель улан-удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.Во время обследования участка депутаты пообщались и с местной жительницей Татьяной Сальниковой.- Вот у нас главный проулок, где идет остановка. Здесь спускаются жители, которые живут в близлежащих домах. У нас нет понижения бордюров. Женщины, которые с колясками, на себе начинают перетаскивать, - рассказала она. - Это наш главный спуск к домам. У нас нет ни одного понижения бордюра. И у нас здесь не предусмотрено ни одного пешеходного перехода.По словам Чимита Бальжинимаева, помимо прочего на этом участке необходимы и искусственные неровности, чтобы автомобили снижали скорость. Ведь рядом – детская площадка.- Все эти мероприятия мы сейчас протокольно оформим и будем контролировать до завершения работ. У подрядчика есть еще порядка 30 дней. За этот срок он сделает все работы, которые сейчас возможно сделать. А в дальнейшем уже все мероприятия будут рассматриваться как гарантийные обязательства подрядчика, - говорил Василий Цыремпилов по итогам обследования этого участка дороги.Следующий участок, который посетили депутаты – дорога, которая была построена еще в 2018 году. Однако уже сейчас здесь появились разрушения. Предполагаемая причина – водовод, который местные жители пустили под асфальтом.- Буквально неделю назад здесь была небольшая ямка. Сейчас она серьезно увеличилась в размерах. Она разбивается каждый день. через месяц тут проехать невозможно будет, - говорил депутат от 12-го округа Дмитрий Сигачев.По словам Василия Цыремпилова, этот вопрос будет запротоколирован, после чего Улан-Удэстройзаказчик совместно с комитетом городского хозяйства администрации города пример меры.Заключительной точкой стал микрорайон Исток, где по федерльной программе «Чистая вода» идет строительство сетей водоснабжения.- Первый этап – водовод по улице Снежной, второй этап – вдоль федеральной трассы, третий этап – вдоль Иволгинской улицы, четвертый этап – это межквартальные сети на территории Улан-Удэ – ДНТ «Сокол», - докладывал Максим Большаков, заместитель председателя комитета по строительству администрации Улан-Удэ. - На сегодня первый этап полностью завершен, проложены две нитки магистрального трубопровода. Ведется строительство контррезервуаров и ведется строительство второго участка – вдоль федеральной трассы в сторону Левого Берега.Однако при строительстве первого этапа возникли сложности, которые стали основанием для того, чтобы пересмотреть схему проведения подобных работ.- Когда мы проектируем сети водоснабжения, мы никогда не закладываем в проект инертные материалы. То есть восстановление дорожного полотна. Мы разрыли, трубу бросили, закопали и оставили все как есть, а потом жители мучаются, - говорил Василий Цыремпилов. - Нужна согласованность в принятии решения. Если подрядчик пошел копать, то он должен восстановительные работы провести – это надо прописать техническим регламентом. Это будет очень эффективно и для жителей, и в целом для города.Этот проект – лишь часть работ по обеспечению горожан водоснабжением.- В следующем году мы на Солдатском проводим воду. В Аэропорту тоже в этом году проект сделали, в следующем году вода будет проводиться. Мы хороший упор делаем на то, чтобы здесь появилась вода, - говорил Дмитрий Сигачев.В целом же депутатский контроль позволяет серьезно повысить качество работ – и по строительству дорог, и по созданию сетей водоснабжения.- Очень много вопросов мы заранее мы начинаем решать, еще на ранних стадиях. Не всегда удается – есть подрядные организации, которые по разным причинам не могут эти работы делать. С ним расторгаются контракты и заводятся новые подрядные организации. Моментов много. Но качество становится лучше. И мы сами понимаем, где какие моменты возникают, на что нужно обращать внимание, - отметил Чимит Бальжинимаев.Фото: «Номер один»