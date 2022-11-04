Депутаты горсовета Улан-Удэ усилят внимание к земле для многодетных

В улан-удэнской очереди на бесплатное предоставление земельных участков на 1 ноября состояли 8627 граждан. Из них более 4300 – это многодетные, 224 инвалида, а также свыше 4000 малоимущих. Право на льготную землю им дал республиканский закон.Сегодня очередь растет не такими высокими темпами, как раньше. Этому способствовало то, что в 2016 г. для многодетных в республиканский закон ввели критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий.Многие «отсеялись». В 2021 г. на учет поставили лишь 33 гражданин. Правда, те, кто был зачислен в очередь до того, остались в ней.Как граждане реализуют это право? К сожалению, предоставление льготникам земельных участков идет очень медленно - земельные ресурсы Улан-Удэ ограничены. Количество предоставляемых участков падает.Положение рассмотрели на заседании профильного комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского совета депутатов. Особенное внимание уделили многодетным семьям.«Для предоставления земельных участков 4305 многодетным семьям необходим 261 га свободных земель. Для сравнения, это примерно как территория Аршана и Шишковки вместе взятые. Дефицит свободных земельных участков, пригодных для формирования участков, остается ключевой проблемой. На территории Улан-Удэ в соответствии с Генеральным планом определены свободные незастроенные территории, на которых возможно образование и дальнейшее предоставление для ИЖС 2006 участков. Тогда как только для категории многодетных семей требуется 4350 участков», - доложила депутатам Дарима Дондукова, председатель комитета Администрации Улан-Удэ по управлению имуществом и землепользованию.При этом земельные участки должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой – электроэнергией, водой, дорогой.Между тем, даже среди ранее предоставленных льготным категориям участков есть более 1700 участков, не обеспеченных инфраструктурой. «Кроме того, они находятся на значительном удалении от существующей инфраструктуры и стоимость подведения сетей к участкам очень высока. С 2020 г. в связи с отсутствием земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, для льготных категорий они не предоставляются», - констатировала Дарима Дондукова.В прошлом году правительство Бурятии приняло постановление, которым утвердило план мероприятий по строительству инфраструктуры к местам, где предполагается выдавать участки многодетным очередникам (или они уже выделены).Власти Улан-Удэ участвуют в реализации этих мероприятий. По заказу муниципалитета разрабатывается проектная документация для строительства сетей водоснабжения в районе 4 км Спиртзаводской трассы, а также в 130 мкрн. Срок исполнения – 2023 г. Кроме того, муниципалитет актуализирует схему водоснабжения и водоотведения для разработки документации по строительству водовода в мкрн. Забайкальский, близ ДНТ «Октябрьское». Разрабатывается также документация для строительства электросетей.«Что это за территории?», - попросил уточнить Василий Цыремпилов, председатель комитета горсовета, который вел заседание.«Там земельные участки уже находятся в собственности граждан, но они не были обеспечены инфраструктурой. Этим нарушался закон и по этому поводу были внесены представления, наши действия признали незаконными в судебном порядке», - отметила представитель мэрии.Ситуация с дефицитом мест, где есть вся положенная инфраструктура, привела к тому, что, например, на текущий год город не подавал заявку на получение субсидии для формирования земельных участков.Муниципалитет выдвигал идею, чтобы вместо участков многодетным выдавали денежную компенсацию. Республиканские власти, увы, отклонили данную инициативу.Депутаты подняли очень важный вопрос – как обеспечить положенными участками более восьми тысяч улан-удэнских очередников. «Льготников очень много. Такого количества земельных участков в городе нет», – доложили депутатам.«Количество граждан в очереди будет расти. Мы должны искать пути решения», - отметил депутат Цыремпилов. Он предложил усилить поиск вариантов и создать для этого рабочую группу.В ходе обсуждения, его предложение было поддержано. Коллеги-депутаты согласились, что стоять на месте нельзя, ведь улан-удэнцы, включенные в очередь, ждут решения проблемы.Фото: «Номер один»