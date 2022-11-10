В Улан-Удэ обсудили расходы на социальную сферу

В Горсовете Улан-Удэ на заседании комитета по социальной политике обсудили бюджет на 2023 год. Перед депутатами выступили представители профильных комитетов администрации города и рассказали о том, на что пойдут средства.На отрасль социальной сферы в 2023 году будет потрачено 9,2 млрд рублей, из них 2,7 млрд из местного бюджета. Деньги пойдут в том числе на зарплату сотрудников бюджетных учреждений и оплату коммунальных услуг. Также деньги предусмотрены на капитальный ремонт ДШИ №10 - это 23,8 млн рублей, на проведение праздничных мероприятий - 20 млн рублей.- Заявки по отрасли «культура» поступили на 1,4 млрд руб, а предусмотрено пока всего 467 млн рублей, нужно еще 967 млн. По отрасли «образование» также выделяются средства на зарплату работников, оплату коммунальных услуг, а также на выполнение условий софинасирования частным детским садам, на горячее питание, на охрану, на летний отдых, на содержание футбольных полей. Из запрашиваемых 4,4 млрд предусмотрено пока 1,8 млрд. В частности, на подвоз школьников выделяется 13 млн, нужно еще 25 млн рублей. Выделенных средств на подвоз хватит только в период с января по апрель, - сообщила председатель Комитета по финансам администрации Улан-Удэ Татьяна Базякина.Один из важных вопросов – обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования. Как отметил зампредседателя комитета по образованию Валерий Цыбикдоржиев, требуется порядка 348 млн рублей на проведение охранных мероприятий, а выделено пока всего 67,6 млн на охрану 59 объектов.- Не хватает денег на физическую охрану в учреждениях образования. Сейчас все школы обеспечены финансированием на охрану, но охранник - это всего один человек, который сидит на одном выходе, а должно быть несколько человек охраны. То же самое по охранной сигнализации. Если раньше достаточно было одной кнопки на все здание, сейчас она должна быть во всех помещениях, - рассказали на заседании.- Средства на охрану школ нам выделяют, но мне кажется, что пора этот вопрос выносить выше, обращаться уже к депутатам Госдумы. Можно на уровне нашего комитета организовать круглый стол или что-то вроде этого. Вопрос из года в год не решается, его нельзя продолжать откладывать на будущее, - высказалась депутат Елена Вахрушкинова.В неприглядном виде находятся лагеря детского отдыха – они давно требуют модернизации. Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко сообщил, что в лагерях «Зорька» и «Родник» нужны новые здания столовых, а в лагере «Старт» - новый медпункт.Также на совещании прозвучала идея о том, что нужно построить фондохранилище на территории музея истории Улан-Удэ (во внутреннем дворе музея). Там предполагается сделать инфоцентр, поставить сувенирный киоск, экскурсионное бюро, организовать выставочные залы, мастерские, игротеку. Кроме того, в планах у города построить многофункциональный центр культуры возле 63-й школы в 111-м квартале – там предлагается организовать музыкальную школу, художественную школу и дом культуры.Однако последние перечисленные идеи в виде строительства фондохранилища и центра культуры – пока в планах, ведь бюджет очень ограничен.С проблемой нехватки средств столкнулись практически все комитеты. Несмотря на разработанные программы, реализовать мероприятия из них в полной мере получится не все.- Мы рассмотрели предложение комитета по культуре, оно связано с разработкой ПСД на строительство многофункционального центра культуры в юго-западной части Улан-Удэ. Что до строительства новых корпусов в детских оздоровительных лагерях, сейчас управление по физической культуре и спорту ждет ответ по коммерческим предложениям, пока что предложенная стоимость типового модульного корпуса составляет 12 млн рублей. Надеемся, что удастся получить финансирование из федерального бюджета. Там есть программа по развитию оздоровительных, туристических направлений, - подвел итоги заседания председатель профильного комитета горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев.Фото: «Номер один»