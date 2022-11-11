Юрий Трутнев остался доволен подготовкой мобилизованных жителей Бурятии

- Поездка в Бурятию началась с посещения полигона, мы посмотрели, как идёт подготовка мобилизованных и добровольцев. Хочу сказать, что подготовка мобилизованных и добровольцев в Бурятии, как и в других регионах Дальнего Востока, где я был, а я побывал уже в большинстве территорий с такими поездками, проводится профессионально. Она проводится целенаправленно и направлена на то, чтобы люди были готовы защищать нашу Родину, чтобы все мобилизованные вернулись домой живыми, – отметил Юрий Трутнев.





Вице-премьер подчеркнул, что настрой у мобилизованных граждан и добровольцев хороший, их обучают профессиональные инструкторы. «То, чему, обучают, тоже правильно. Я посмотрел, занятия проходят не только по огневой подготовке, но и по тактической подготовке, разбираются как наступать, как укрываться от встречного огня», – сказал Юрий Трутнев.





Находясь в рабочей поездке в Бурятии, вице-премьер рассказал также о начисляемых выплатах военным. Напомним, 9 ноября на заседании совета Дальневосточного федерального округа во Владивостоке вице-премьер и главы регионов обсуждали мероприятия по обеспечению экономической и общественной безопасности, подготовку мобилизованных граждан и военных, обеспечение их необходимым снаряжением и оборудованием. На заседании совета округа главы регионов отчитались о выплатах мобилизованным гражданам. По поручению президента России всем мобилизованным ежемесячно будет выплачиваться военное довольствие в размере не менее 195 тыс. рублей. Единовременные выплаты мобилизованным в размере 150 тысяч рублей осуществляются в каждом регионе Дальневосточного федерального округа. Такое поручение ранее дал Юрий Трутнев главам регионов.





Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев находится с рабочим визитом в Бурятии. В четверг он и глава республики Алексей Цыденов ознакомились с подготовкой мобилизованных граждан и военных на учебном полигоне в мкр. Дивизионная в Улан-Удэ.На учебном полигоне в Бурятии проводятся занятия с боевой стрельбой и вождением боевых машин пехоты. На войсковом стрельбище выполняется комплекс тренировок со стрелковым оружием и гранатомётами. Бойцы учатся применять современное стрелковое оружие: модернизированные автоматы и пулемёты Калашникова, гранатомёты, снайперские комплексы.- Мы вместе с руководителями всех регионов Дальнего Востока договорились, что единовременные выплаты будут не менее 150 тыс. рублей. Все губернаторы это предложение поддержали, и выплаты во всех регионах осуществлены. Кроме этого, Владимир Путин принял решение о регулярных выплатах по 195 тыс. рублей в месяц, они также будут осуществляться, потому что это решение президента», – добавил Юрий Трутнев.Фото: пресс-служба правительства Бурятии