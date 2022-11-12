В Горсовете Улан-Удэ обсудили бюджет на ГО и ЧС

Об этом на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского горсовета рассказал и. о. начальника управления по ЧС администрации города Дмитрий Федоров.- На 2023 год утверждаются бюджетные ассигнования в размере 52 млн рублей. Из них: фонд оплаты труда с начислениями составляет 44,5 млн, коммунальные услуги – 533 тысячи рублей, услуги связи: 658 тысяч рублей, из них услуги для функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения – 400 тысяч рублей. Содержание имущества – 604 тысячи, из них – эксплуатация и обслуживание функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения – 250 тысяч рублей. Прочие работы и услуги – 2 млн 354 тысячи рублей, - перечислял он.При этом, потребность в средствах управления по ЧС гораздо выше. В будущем году, например, не получится профинансировать ремонт фасада административного здания, приобрести автомобили для поисково-спасательных служб, а также гараж для пожарной автоцистерны в микрорайоне Мостовой.- Также в администрации Улан-Удэ остается неисполненным решение Советского районного суда от 2020 года по иску прокурора по приведению в готовность защитного сооружения по адресу Красноармейская 44. На проведение капитального ремонта этого защитного сооружения по предварительным расчетам необходимо более 10 млн рублей, - рассказывал Дмитрий Федоров.Зато ко второму чтению городского бюджета удалось предусмотреть деньги на оснащение учебно-консультационных пунктов, а также на создание материального резерва на случай возникновения чрезвычайных ситуаций (2,4 млн рублей). В него включаются запасы продовольствия, вещевого снабжения и ГСМ.С тем, что управлению необходимо дополнительной финансирование согласился и председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Дмитрий Турченюк.- Когда мы выезжаем, то видим, что техника устаревшая, что ее мало. И здание Единой дежурно-диспетчерской службы в плохом состоянии: маленькое, стесненное, - говорил он. - Есть пустое здание, которое находится за ними, они хотят его выкупить. Но пока нет такой возможности. Я думаю, что надо к этому идти и обновлять материальную базу.Фото: «Номер один»