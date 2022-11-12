В Улан-Удэ предложили создать единый номер диспетчерской службы

Напомним, в столице республики действует Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). Туда могут обратиться люди, чтобы сообщить об экстренной ситуации или получить информацию о авариях на сетях ЖКХ.Однако, по словам депутатов Улан-Удэнского горсовета, существуют некоторые проблемы в функционировании этой службы.- Иной раз просто невозможно дозвониться, - говорила, к примеру, депутат Елена Вахрушкинова на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности горсовета. - Я буквально вчера полдня пыталась дозвониться. Потом дозвонилась, мне сказали, что я не по адресу позвонила, что нужно звонить в железнодорожную администрацию. Там даже такая немножко перепалка случилась, потому что людям действительно некогда. Хотя звонок от меня они все-таки приняли.Впрочем, на будущий год запланировано увеличение численности ЕДДС. Однако, чтобы улучшить работу службы, по мнению депутатов, необходимо принять еще ряд важных решений.- Мы уже обсуждали, что во время аварий должна быть возможность дозвониться до автоинформатора, который бы предоставлял информацию о произошедшем, - говорил председатель комитета Дмитрий Турченюк.- Да, такую систему мы планируем. У нас есть единый номер 379-051, который подключен к многоканальности. Там у нас есть возможность ожидания вызовов. Но ввиду того, что у нас отсутствует технический работник, который может это записывать в условиях изменения текущей обстановки, к сожалению, данная система не работает, - докладывал и. о. начальника управления по ЧС администрации города Дмитрий Федоров.По его словам, в будущем году в службе появятся технические работники, которые и будут выполнять эти функции.Кроме того, Дмитрий Турченюк предложил сделать единый запоминающийся короткий номер, по которому будут звонить горожане. Однако Дмитрий Федоров пояснил, что для этого нет технической возможности.- Для меня ваш ответ звучит немного странно: везде есть такие возможности, а у нас нет. Надо этот вопрос отработать. Либо сделать ту же смс-рассылку, как это делает МЧС. Чтобы для всех было удобно, - говорил Дмитрий Турченюк.В итоге управлению по ЧС поручено проработать этот вопрос, а также продумать информирование граждан о номерах ЕДДС, куда нужно звонить в случае экстренных ситуаций.Фото: «Номер один»